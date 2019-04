Bildstrecke

Neue Ausstellung «Die Schweiz fliegt» im Verkehrshaus Luzern

In der neuen Ausstellung «Die Schweiz fliegt» im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern stehen ein Cessna-Wasserflugzeug und ein Ambulanzjet im Fokus. Zahlreiche Projekte beschäftigen sich mit der Elektromobilität in der Luft, während ein neuer Bereich den Einsatz von Sicherheitstechnologien am Flughafen zeigt.