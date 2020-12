«lernwelten.lu.ch» – alle digitalen Unterrichtsplattformen für die Luzerner Volksschulen auf einen Blick

Coronavirus

Quarantäne betrifft im Kanton Luzern vor allem die Schulen: 56 Prozent sind entweder Schüler oder Lehrer

Mehr als die Hälfte aller Personen, die im Kanton Luzern in Quarantäne sind, haben einen Bezug zur Schule. Insgesamt sinkt aber auch in den Schulen die Zahl der in Quarantäne gesetzten Personen.