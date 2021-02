Bildung Luzerner Schulen bleiben im Präsenzunterricht Die Anzeichen verdichten sich: Die Luzerner Schulen werden nach den Fasnachtsferien am Präsenzunterricht festhalten.

Laut Informationen unserer Zeitung wurden die Gymnasialschüler darüber informiert, dass die Schulen am Montag «voraussichtlich wie vor den Ferien im Präsenzmodus starten», wie es in einem Schreiben heisst. Der Regierungsrat will sich erst nach der Pressekonferenz des Bundesrats, die heute stattfinden soll, offiziell äussern.

Ende Januar hatte Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann drei mögliche Szenarien für Gymnasien und Berufsschulen vorgestellt: Präsenzunterricht, ausgedünnter Unterricht sowie Fernunterricht. Seither ist die Zahl der Neuansteckungen im Kanton Luzern aber kontinuierlich gesunken.