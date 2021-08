Bildung Migros Luzern hält an Klubschulen fest – im Moment Weil digitale Angebote boomen, will die Genossenschaft Migros Aare drei Klubschulen schliessen. Auch die Migros Luzern spürt bei den Kursbuchungen einen Rückgang. Sie setzt aber auf hybride Angebote.

Lichterlöschen ist bei den Klubschulen der Migros Luzern aktuell kein Thema.

Boris Bürgisser (Luzern, 23. Januar 2019)

Die Genossenschaft Migros Aare (Aargau, Bern und Solothurn) hat kürzlich beschlossen, an drei Standorten ihre Klubschulen Ende Jahr zu schliessen. Konkret werden in Biel, Wohlen und Zofingen die Lichter gelöscht, weil die digitalen Angebote immer stärker nachgefragt werden. Was unternimmt nun die Genossenschaft Migros Luzern, welche in Luzern, Sursee und Zug Klubschulen führt? Mediensprecherin Lisa Savenberg: «Aktuell sind keine Schliessungen von Klubschulstandorten geplant.» Das Einzugsgebiet der Genossenschaft umfasst die Kantone Luzern, Nidwalden, Obwalden, Uri und Zug sowie den südlichen Teil des Kantons Schwyz.

Die Migros richtet ihr Angebot der Klubschule auf die aktuellen und künftigen Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden aus, erklärt Savenberg weiter. «Während beliebte und stark nachgefragte Angebote ausgebaut und vermehrt auch mit modernen Unterrichts- und Lernformen gefördert werden sollen, sind je nach Entwicklung des Angebots und der Nachfrage Veränderungen der Klubschulstandorte möglich.» Auch die Genossenschaft Migros Luzern spüre aufgrund von Corona nach wie vor eine gewisse Zurückhaltung bei den Kursbuchungen. «Ergänzend zum Präsenzunterricht bieten wir daher auch hybride Formate oder Onlinekurse an, die zurzeit stärker gefragt sind.»