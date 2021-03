Bildung Stadtparlament bewilligt fast 15 Millionen Franken für neue Luzerner Schulmodule Auf den Schulanlagen Moosmatt, Wartegg/Tribschen und Felsberg kann die Stadt Modulbauten realisieren. Diese werden aus Luzerner Holz hergestellt.

Die Stadt Luzern muss in den nächsten Jahren im grossen Stil Schulhäuser sanieren und Schulanlagen erweitern. Grund dafür sind einerseits das Alter mancher Gebäude, andererseits steigende Schülerzahlen. Um die Bauphasen zu überbrücken, hat die Stadt ein neues Schulraummodul entwickelt - das sogenannte Luzerner Modul, hier eine Visualisierung:

Visualisierung: PD/Stadt Luzern

Am Donnerstag hat der Grosse Stadtrat nun mehrere Sonderkredite in der Höhe von insgesamt fast 15 Millionen Franken einstimmig genehmigt:

5,2 Millionen für den Neubau eines Moduls bei der Schulanlage Moosmatt

5,28 Millionen für den Neubau eines Moduls bei der Schulanlage Wartegg/Tribschen

4,35 Millionen für den Neubau eines Moduls bei der Schulanlage Felsberg

Jedes Modul umfasst jeweils sieben Schulzimmer auf zwei Etagen, ist aus Holz gebaut und erfüllt den Minergie-Standard.

Lob gab es von allen Seiten: «Die Extrameile hat sich gelohnt», sagte etwa Marc Lustenberger (FDP) und fügte an: «Es ist eine gute Lösung und wir können die Module bei weiteren Sanierungen verwenden.» Judith Wyrsch (GLP) sprach von einer komfortablen Nutzung, «die wirtschaftliche und ökologische Kriterien erfüllt». Und Jona Studhalter (Grüne/Junge Grüne) bemerkte mit Blick auf den Umstand, dass für das Modul Luzerner Holz verwendet wird:

«Es eint das nachhaltige und das lokalpatriotische Herz in mir.»

Baudirektorin Manuela Jost (GLP) erwähnte, dass die Module während 25 Jahren im Einsatz sein werden, «da lohnt sich die Investition».

Keine gemeinnützigen Wohnungen im Wesemlin

Im Fall der Schulanlage Felsberg kommt das Modul auf eine Parzelle zu stehen, welche die SP später, bei einer allfälligen Wohnnutzung, gerne gemeinnützigen Wohnzwecken zugeführt hätte. «Wir haben im Wesemlin nicht allzu viele gemeinnützige Wohnungen und dies wäre im Einklang mit der städtischen Wohnraumpolitik», argumentierte Adrian Albisser (SP). Die Bürgerlichen wollten davon jedoch nichts wissen. «Wer weiss, was in zehn Jahren sein wird?», fragte Marc Lustenberger (FDP). Die Abstimmung über diese Prokollbemerkung war spannend. Zwei Mal musste ausgezählt werden. Zwei Mal stand es 23 Ja- zu 23 Nein-Stimmen. Und so kam Ratpräsidentin Lisa Zanolla (SVP) zum Stichentscheid, womit das Anliegen abgelehnt wurde.