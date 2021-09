Bildung Ungewisse Zukunft der Wirtschaftsmittelschule Willisau: Jetzt sitzen Schule und Kanton an einem Tisch Wie lange bleibt die Wirtschaftsmittelschule in Willisau noch bestehen? Zumindest im nächsten Sommer soll wieder ein Lehrgang starten – wenn genügend Anmeldungen eingehen. Die längerfristige Zukunft ist ungewiss.

Seit Beginn des neuen Schuljahres ist es an der Kanti Willisau etwas ruhiger als von der Schulleitung gewünscht. Denn wegen zu geringer Anmeldungen hat der Kanton kurzfristig darauf verzichtet, einen neuen Lehrgang an der Wirtschaftsmittelschule zu starten, welche an der Kanti angegliedert ist. Die Schülerinnen und Schüler der 1. WMS-Klasse wurden kurzfristig nach Luzern umgeteilt, wo drei Klassen geführt werden. Das sorgte in der Region Willisau für einige Irritationen.

Wie unsere Zeitung weiss, haben nun erste Gespräche zwischen den Verantwortlichen der Kantonsschule Willisau und des Bildungs- und Kulturdepartements stattgefunden. Auch Regierungsrat Marcel Schwerzmann (parteilos) nahm daran teil. Es geht darum, die Zukunft der Willisauer Wirtschaftsmittelschule zu klären, welche seit Jahren mit schwindenden Schülerzahlen ringt. Auf der Landschaft befürchtet man das Schlimmste. Dass der Kanton in diesem Schuljahr auf das Führen einer ersten Klasse in Willisau verzichtet, könne den Todesstoss bedeuten. Und dies, obwohl sich der Kantonsrat erst 2016 im Zuge der Spardebatten gegen die Schliessung der WMS Willisau ausgesprochen hatte. Beim Bildungs- und Kulturdepartement vertritt man die Haltung, dass man der Realität in die Augen schauen müsse. Politische Beschlüsse hin oder her: Gebe es zu wenig Anmeldungen für die WMS Willisau, müsse der Erhalt des Standorts nicht erzwungen werden.

Bei dieser Haltung bleibt Christof Spöring, Leiter der Dienststelle Berufs- und Weiterbildung. Gegenüber unserer Zeitung sagt er:

«Wir wollen nächstes Jahr wieder einen neuen Lehrgang in Willisau anbieten. Dafür braucht es allerdings rechtzeitig genügend Anmeldungen.»

Mindestens 14 Schülerinnen und Schüler müssten es sein, damit eine Klasse geführt wird. Anmeldeschluss sei Mitte März. Dann soll rasch ein Entscheid über die Durchführung gefällt werden, «damit wir nicht ins gleiche Problem laufen wie im letzten Frühling». Der Kanton hatte nämlich zu spät entschieden, auf eine 1. WMS-Klasse in Willisau zu verzichten und den Lehrgang nur in Luzern anzubieten. Die Verträge mit den Lehrpersonen in Willisau waren zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen. Für das laufende Semester erhalten sie nun trotzdem den vereinbarten Lohn, für das nächste Semester droht ihnen eine Änderungskündigung.

KV-Reform macht längerfristige Planung kompliziert

Sollten für das nächste Schuljahr nicht genügend Anmeldungen eingehen, müsse man «die Gesamtsituation anschauen», sagt Spöring. Die längerfristige Zukunft der WMS Willisau lässt er – auch im Hinblick auf die Reform der kaufmännischen Ausbildung in der Schweiz – offen. Dazu würden weitere Gespräche folgen. Spöring sagt: «Grundsätzlich sind wir konstruktiv unterwegs.»

Martin Bisig, Rektor der Kantonsschule Willisau, äussert sich auf Anfrage nicht zum Inhalt der Gespräche, das sei Sache der kantonalen Dienststellen. Aber auch er rechnet damit, dass bei genügend Anmeldungen im nächsten Sommer wieder mit einem neuen Jahrgang gestartet werden kann. Die Schule werde sich mit aller Kraft dafür einsetzen.

«Bedürfnisse der Landschaft berücksichtigen»

In die Debatte um die Standorte der Wirtschaftsmittelschule eingeschaltet haben sich auch die Stadt Willisau und ihre Nachbargemeinden. In einem Schreiben ans Bildungs- und Kulturdepartement fordern sie, «dass die Bedürfnisse der Landschaft berücksichtigt werden», wie der Willisauer Stadtpräsident und FDP-Kantonsrat André Marti sagt:

«Für uns ist die WMS ein wichtiger Standortfaktor – nicht nur aus bildungspolitischer, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht.»

Für Unternehmen auf der Landschaft sei es nicht einfach, genügend talentierte Arbeitskräfte zu finden. «Umso wichtiger ist es, dass sie über Praktika mit jungen Berufsleuten in Kontakt treten können.»

Marti sagt, auf das vor den Sommerferien verschickte Schreiben habe er erst eine Eingangsbestätigung bekommen. Er erhofft sich eine politische Stellungnahme durch Bildungsdirektor und Regierungspräsident Marcel Schwerzmann. Denn auf der Landschaft fühlt man sich zunehmend benachteiligt. André Marti erwähnt in diesem Zusammenhang auch das Leistungsangebot am Kantonsspital Wolhusen, wo sich die Landschaft «gegen den drohenden Abbau wehren muss». Und er erinnert an das Motto des Regierungspräsidenten: «Stadt und Land – ein Kanton». «Die jüngsten Beispiele zeigen», sagt Marti, «wenn es um Zentralisierungen geht, ist die Landschaft oft am kürzeren Hebel. Der Regionalpolitik muss wieder mehr Beachtung geschenkt werden.»