Bildung Zentrum für Hausarztmedizin und Community Care an der Uni Luzern gegründet Vor sieben Jahren rief die Luzerner Ärztegesellschaft ein Institut zur Förderung der Hausarztmedizin ins Leben. Dieses wurde nun in die Universität Luzern integriert.

An der Universität Luzern gibt es seit wenigen Tagen ein Zentrum für Hausarztmedizin. Bild: Pius Amrein

(rt) Seit Anfang Monat gibt es am Departement für Gesundheitswissenschaften und Medizin der Universität Luzern ein neues Zentrum für Hausarztmedizin & Community Care, wie es in einer Mitteilung heisst. «Das Zentrum bezweckt, die Forschung, Lehre und Weiterbildung in den Bereichen Hausarztmedizin und erweiterter Grundversorgung an der Uni Luzern zu entwickeln und nach aussen sichtbar zu machen», wird in der Mitteilung ausgeführt. Schwerpunkte seien zukunftsorientierte Modelle der Grundversorgung mit interprofessioneller sowie optimierter Zusammenarbeit der ärztlichen Professionen im ambulanten und stationären Bereich.

Luzerner Ärztegesellschaft gründete Vorgänger

Das neue Zentrum an der Uni Luzern geht aus dem früheren Institut für Hausarztmedizin & Community Care Luzern hervor. Dieses wurde 2014 unter dem Patronat der Ärztegesellschaft des Kantons Luzern in der Absicht gegründet, die Hausarztmedizin zu fördern und den hausärztlichen Nachwuchs im Kanton und der Region Zentralschweiz zu sichern. Mit Weiterbildungsangeboten in der hausärztlich-fachärztlichen Weiterbildung sei dieses Ziel in den sieben Betriebsjahren erreicht worden: So arbeiten laut der Mitteilung viele der jungen Assistenzärzte, die das vom Kanton finanzierte Weiterbildungsprogramm durchlaufen haben, bereits in Hausarztpraxen in der Zentralschweiz.