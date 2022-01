Biodiversität Neuenkirch sagt invasiven Pflanzen den Kampf an – zusätzlich wäre ein Verkaufsverbot bestimmter Arten nötig Nach einer ausführlichen Analyse der Bestände auf dem Gemeindegebiet von Neuenkirch soll nun bald gehandelt werden. Letztendlich entscheidet die Gemeindeversammlung über die Finanzierung der Massnahmen.

Hier breitet sich der Japanische Staudenknöterich ungebremst aus. Bild: PD

Mehrere Arten von Neophyten (nicht heimische, invasive Pflanzen) breiten sich im Einzugsgebiet des Rotbachs in Neuenkirch stark aus. Besonders die Verbreitung des Japanischen Staudenknöterichs hat massive Folgen: Die Biodiversität leidet, und an einigen Stellen bricht das Ufer ein. Auch ein Parkplatz hat sich bereits teilweise abgesenkt.

Benjamin Emmenegger, Gemeinderat für Landwirtschaft und Umweltschutz in Neuenkirch. Bild: PD

Grund dafür ist, dass diese Pflanze die bestehende Krautschicht verdrängt. Der Humusboden wird so anfällig für Erosion und es drohen massive Schäden an den Bachufern, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. «Das Potenzial des Japanknöterichs, Schaden anzurichten, ist sehr gross», betont Benjamin Emmenegger, Gemeinderat für Landwirtschaft und Umweltschutz der Gemeinde Neuenkirch, auf Anfrage.

Deshalb hat die Gemeinde entschieden, das Problem an der Wurzel anzupacken. Statt bei jedem neu entdeckten Bestand isoliert zu handeln, wurde im Frühling des vergangenen Jahres mit den lokalen Naturschutzvereinen eine «Bachlaufete» organisiert, um die Bestände zu erfassen und die Situation zu analysieren.

Falsch entsorgte Gartenabfälle sind ein Grund für die Ausbreitung

Die Analyse zeigt, dass der Ursprung der Verbreitung des Japanischen Staudenknöterichs nicht bei den grossen Beständen im Bereich der Moosschür liegt, sondern weiter oben am Bachverlauf. Vermutet wird, dass bei Hochwasser keimfähige Pflanzen abgeschwemmt wurden und so die Ausbreitung der Pflanzen gefördert wurde.

Auch beim Moosschürweier ist der Japanische Staudenknöterich zu finden. Bild: PD

Weiter ist für Benjamin Emmenegger bezeichnend, dass die grössten Bestände in Siedlungsnähe zu finden sind. «Das Problem entsteht nicht in der Landwirtschaft», stellt er fest. Die Neophytenbestände seien hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass Privatpersonen ihre Gartenabfälle nicht sachgerecht entsorgt hätten. Um dieses Problem anzugehen, plant die Gemeinde erneut Anlässe zur Sensibilisierung der Bevölkerung. Dabei spielen auch Neophytensäcke, die der Kanton zur Verfügung stellt, eine Rolle. Damit können Privatpersonen invasive Pflanzen, welche sie im Garten finden, sachgerecht entsorgen.

Kosten sind noch unklar

Aufgrund der durchgeführten Analyse entlang des Baches wird von einem externen Fachbüro in den kommenden Monaten ein Konzept ausgearbeitet. Dabei stehen zwei Varianten im Fokus: Für eine langfristige Behebung ist eine tiefgreifende Aushebung notwendig. Dabei muss die Erde drei bis fünf Meter tief ausgebaggert werden, um ein Wiederaufkeimen zu verhindern. Alternativ könnten die Pflanzen aber auch nur regelmässig gemäht werden, was die Bestände zwar nicht nachhaltig eliminiert, aber schwächt.

Gerade die tiefgreifenden Massnahmen sind sehr kostspielig. «Da wir noch nicht wissen, an wie vielen Standorten diese vorgesehen sind, können wir noch keine Aussagen zu den Kosten eines möglichen Projekts machen», erklärt Emmenegger. Grundsätzlich wäre es sinnvoll, bereits im Jahr 2023 ein bis zwei tiefgründige Eingriffe durchzuführen.

Die Massnahmen werden im Rahmen eines kantonalen Projekts ausgearbeitet, für welches auch Bundesgelder zur Verfügung stehen. Wie gross die Beiträge von Kanton und Bund sein werden, ist noch unklar – das Konzept muss den zuständigen Stellen noch vorgestellt werden. Schliesslich wird an der Gemeindeversammlung über die Finanzierung abgestimmt.

Eigentlich ist ein Verkaufsverbot nötig

Um die Neophyten langfristig zu eliminieren, reichen diese Massnahmen nicht. Es ist möglich, dass die invasiven Pflanzenarten 3 bis 5 Jahre später plötzlich wieder aufkeimen. Dies könnte auch ein Hindernis für die Umsetzung der Massnahmen darstellen. «Es ist möglich, dass die Bevölkerung den Sinn hinter den Ausgaben nicht sieht, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Pflanzen irgendwann wieder auftauchen», befürchtet Emmenegger.

Ein Grund für das Wiederaufkommen ist, dass einige Neophyten – so etwa der Kirschlorbeer – weiterhin verkauft werden dürfen und in vielen Gärten angepflanzt werden. Deshalb ist sich der FDP-Gemeinderat Emmenegger sicher: «Mit Blick auf die bisherige Erfahrung ist ein Verbot der Pflanzenarten wahrscheinlich die einzige Lösung.» Es sei ein Armutszeugnis für die Wirtschaft und die Gesellschaft, dass ein Verbot nötig sei, aber solange die Gartenzentren sowie Gartenbauer solche Pflanzen verkaufen, und die Bevölkerung zuschlägt, machen laut Emmenegger Verhinderungsmassnahmen keinen Sinn.

Das Thema ist auch in der nationalen Politik präsent: Bereits im Februar 2020 hat der Bundesrat einer Motion, welche ein Verkaufsverbot bestimmter Neophytenarten forderte, zugestimmt. Die konkrete Ausgestaltung wird derzeit im Bundesamt für Umwelt vorbereitet. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Anpassungen ist noch offen.