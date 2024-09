Biosphäre Tourismus-Profile werden geschärft: Entlebucher «Erlebniswelten» verpflichten sich zu Massnahmen Mit einem «Masterplan Tourismus» soll die Region für Touristen und Touristinnen attraktiver werden. Gleichzeitig will der Gemeindeverband die Identifikation der Bevölkerung mit dem touristischen Angebot stärken.

Vertreter des Gemeindeverbands, ihrer Gemeinden, der örtlichen Tourismusorganisationen und Leistungsträger, die den Masterplan unterzeichnet haben. Bild: PD

Der Gemeindeverband Unesco Biosphäre Entlebuch hat ausgearbeitet, in welche Richtung sich die jeweiligen Teilräume in den kommenden vier bis fünf Jahren entwickeln sollen. Am Montag haben die Akteure den «Masterplan Tourismus» unterzeichnet. Dieser wird als Grundlage «für die Ausrichtung und zukünftige touristische Arbeit» dienen, schreibt Theo Schnider, Direktor der Unesco Biosphäre Entlebuch, im Vorwort des Masterplans.

Im «Masterplan Tourismus» werden sechs «Erlebniswelten» festgelegt. Ziel der Biosphäre und der touristischen Akteure ist, die Region gegen aussen gezielt weiterzuentwickeln und auch für die Bevölkerung der Region Klarheit zu schaffen. «So sind die Positionierungen nach innen wirkend auch identitätsstiftend ausgearbeitet worden», erklärt Sandro Bucher, Projektmanager Tourismus des Gemeindeverbands. Nebst der Schärfung des Profils sollen auch «Wachstum und Rentabilität nachhaltig gestärkt werden», schreibt Theo Schnider.

Die neuen Positionierungen sind nicht aus der Luft gegriffen: «Die Einteilung beruht auf den Kompetenzen und Stärken, die in den Regionen schon vorhanden sind», erklärt Bucher.

«Mit der klaren Aufteilung soll aber sichergestellt werden, dass sich die Angebote der Teilräume nicht überschneiden, sondern gezielt ergänzen.»

Auch Verkehr und Kommunikation sind Themen des Plans

So basiert beispielsweise die Erlebniswelt «Entlebucher Energie» darauf, dass in Entlebuch bereits heute ein Energieweg bereits besteht. Dieser soll aber in den kommenden Jahren weiterentwickelt werden und neue ergänzende Themen bewirtschaften. Bucher:

«Nicht nur Strom soll im Zentrum stehen, sondern auch Regeneration, Entschleunigung, die geistige und physische Energie wie auch die kulinarische Energie.»

Die Massnahmen, die im «Masterplan» detailliert aufgelistet wurden, sind aber nicht auf das touristische Angebot beschränkt. In vielen Gemeinden sollen auch ÖV-Angebot und Parkplatzsituation verbessert werden. Dazu sind teils bauliche Massnahmen nötig, für die hauptsächlich die Gemeinden zuständig sind.

Kosten werden dezentral getragen

So soll etwa in der «Erlebniswelt Doppleschwand und Romoos» unter anderem der Agrartourismus und das Angebot für E-Bikes ausgebaut werden. Gleichzeitig soll die Region die Regelung des Verkehrs verbessern und Einheimische verstärkt in die Entwicklung der Tourismusregion einbinden. In der Region Flühli und Sörenberg soll zusätzliches Beherbergungsangebot entstehen und insbesondere die Kommunikation professionalisiert werden.

Die Kosten für das Projekt werden laut Bucher dezentral von den jeweils zuständigen Instanzen – Gemeinden, touristische Organisationen und deren Partner – getragen. «Je mehr Mittel sich bündeln lassen, desto grösser fallen die Massnahmen aus», betont er.

Theo Schnider erläuterte bei der Präsentation am Montag:

«Es ist wichtig, dass wir diese Orientierungshilfe immer wieder zur Hand nehmen und damit arbeiten.»

Die Konzeption solle laufend optimiert und fortgeschrieben werden. «Massnahmen sollen flexibel angepasst und die Projektfortschritte dokumentiert werden. Nur so kommen wir der Schaffung einer schlagkräftigen touristischen Wettbewerbseinheit näher und können die eigenen Stärken gewinnbringend einsetzen.»