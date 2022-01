Birdlife Luzern Rekordbeteiligung: Fast 500 Vogelbegeisterte zählten über 13'300 Vögel Zum dritten Mal rief Birdlife Luzern zur winterlichen «Volkszählung» auf. Schweizweit wurden insgesamt 82 verschiedene Vogelarten gesichtet.

Der Haussperling ist nach wie vor der häufigste Wintervogel, wie die dritte Ausgabe der «Stunde der Wintervögel» zeigte. Bild: Birdlife Luzern

«Mit fast 500 Teilnehmenden haben nochmals deutlich mehr Leute mitgemacht als bei den ersten beiden Ausgaben. Das grosse Interesse an den Wintervögeln freut uns riesig», bilanziert Peter Knaus, Präsident Birdlife Luzern, in einer Mitteilung am Montag. Während drei Tagen zählten fast 500 Vogelbegeisterte über 13’300 Vögel – so viele wie noch nie.

Gemäss Mitteilung wurden in schweizweit 180 Gemeinden während einer Stunde gegen 13’000 Vögel gezählt. Durchschnittlich wurden 40 Vögel pro Garten gezählt, wie Birdlife Luzern schreibt. An der Spitze der Rangliste der 82 gesichteten Vogelarten steht der Haussperling. (Anzahl: 2027). In 65 Prozent der Gärten konnte der Hausspatz, wie dieser Vogel auch genannt wird, festgestellt werden. An zweiter und dritter Stelle stehen Rabenkrähe (Anzahl: 1412, in 69 Prozent der Gärten) und Buchfink (Anzahl: 1131, in 72 Prozent der Gärten) gezählt.

Die Kohlmeise sei der weit verbreitetste Wintervogel in unseren Gärten und wurde in 87 Prozent der Gärten entdeckt, knapp vor der Amsel (in 86 Prozent der Gärten) und der Blaumeise (in 76 Prozent der Gärten). (pl)