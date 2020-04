Bis Juni wird gebaut: Zwischen Willisau und Hergiswil kommt es zu Strassenarbeiten Auf der Strecke zwischen Käppelimatt und dem Altersheim Breiten kommt es auf der Kantonsstrasse zu Erneuerungsarbeiten. Bis Juni müssen Verkehrsteilnehmer daher mit Wartezeiten rechnen.

(stp) Auf der Kantonsstrasse K 40 zwischen Willisau und Hergiswil werden im Abschnitt Käppelimatt bis Altersheim Breiten bauliche Unterhaltsmassnahmen ausgeführt. Dies geht aus einer Mitteilung der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur des Kantons Luzern am Dienstagmorgen hervor.

Die Arbeiten starten am Montag, 20. April, und dauern voraussichtlich bis kommenden Juni. Nebst der Erneuerung von Randabschlüssen und Schachtabdeckungen führt der Kanton auch Reparaturen am Belag durch. Der Verkehr wird während der Bauzeit einspurig geführt und mittels Lichtsignalanlage oder Verkehrsdienst geregelt. Es könne dabei zu Wartezeiten kommen, heisst es in der Meldung weiter.