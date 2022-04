bis zu 20 Kilometer Urner Polizei stellt sich am Gotthard auf Mega-Stau vor Ostern ein Während der ausserordentlichen Corona-Lage war der Stau am Gotthard an Ostern deutlich geringer als sonst. Erstmals rechnet die Urner Polizei jetzt wieder mit einer riesigen Verkehrslawine.

Osterstau am Gotthard, hier ein Bild aus dem Jahr 2018, wird es dieses Jahr in einem besonderen Ausmass geben. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Mit dem Auto über Ostern in den Süden? Wer diesen Plan hat, sollte sich für die Stau-Prognose der Kantonspolizei Uri interessieren. Kommende Ostern ist nämlich das erste Oster-Weekend seit 2019, das nicht mehr unter die ausserordentliche Corona-Lage fällt. «Wir rechnen mit Staulängen zwischen 10 und maximal 20 km. Pro Kilometer Stau kann mit einer Wartezeit von 10 bis 15 Minuten gerechnet werden», sagt Polizeisprecher Gustav Planzer auf Anfrage der Luzerner Zeitung.

Wartezeit für Autofahrer bis zu 5 Stunden

Wer also in einen 20 Kilometer langen Stau gerät, muss bis zu 5 Stunden ausharren, bis er in den ersehnten Süden fahren kann. In diesem Zusammenhang wichtig zu wissen: Gemäss Erfahrungen der Kantonspolizei Uri setzt der Osterverkehr bereits am frühen Mittwochvormittag vor den Feiertagen ein.

«Die Spitzenfrequenzen werden am hohen Donnerstag zwischen 15 und 23 Uhr sowie am Karfreitag zwischen 8 und bis 15 Uhr erwartet», sagt Planzer. Der Start der Rückreisewelle aus dem Süden werde bereits am späteren Ostersonntag erwartet. Auch am Ostermontag sei mit erhöhtem Rückreiseverkehr zu rechnen.

Im Jahr 2020 gabs am Gotthard gar keinen Osterstau

Damit wird am Gotthard seit längerem wieder ein ausgewachsener Osterstau herrschen. 2021 betrug die Staulänge lediglich 4 Kilometer, 2020, also im Lockdown, gabs gar keinen Stau. Im Vor-Corona-Jahr 2019 betrug der Stau maximal 15 Kilometer.

Auch das Bundesamt für Strassen rechnet mit erhöhtem Verkehrsaufkommen: «Die Reiselust der Menschen hat nach den Corona-bedingten Einschränkungen der letzten zwei Jahre wieder zugenommen. Dies wird Auswirkungen auf den Strassenverkehr an den Ostertagen haben. Insbesondere auf den Nord-Süd-Achsen dürfte ein hohes Verkehrsaufkommen herrschen.» Auch an anderen Orten in der Schweiz rechnet das Astra mit Stau an Ostern und in den Frühlingsferien, wie auch auf folgender Karte dargestellt ist:

Auf Anfrage gibt Planzer nun Tipps, wie sich Autofahrer verhalten können, um eine möglichst entspannte Fahrt in den Süden zu haben: «Planen Sie ihre Reise gut. Machen Sie sich ein Bild über die aktuellen Verkehrsverhältnisse und treten Sie die Reise nicht am Donnerstagnachmittag, freitagvormittags und am Ostermontag an. Am besten starten Sie die Reise in den frühen Morgenstunden oder in der Nacht. Und zudem: die Autobahn zu verlassen, um Staus zu umfahren, lohnt sich in der Regel nicht. Nebst der Gotthard-Route kann alternativ die Fahrt über den San Bernardino, den Simplon-Pass oder durch den Grossen St. Bernhard-Tunnel angetreten werden.»

SBB rechnen mit Oster-Andrang

Und zuletzt hat Planzer noch diesen Tipp: «Selbstverständlich kann die Reise in den Süden auch mit dem öffentlichen Verkehr unternommen werden.»

Natürlich rechnen auch die SBB mit erhöhtem Reiseverkehr in den Süden. Um den Oster-Andrang zu meistern, bietet die SBB Extrazüge ins Tessin an und stockt die Plätze bestehender Verbindungen auf. Dennoch rät sie, Sitz- und Veloplätze rechtzeitig zu reservieren.