Blau-weisse Farben bei den Randsteinen am Bundesplatz wird entfernt – Stadt Luzern erstattet Anzeige

Luzerner Grüne wollen, dass der Bundesplatz farbig bleibt

An den blau-weissen Randsteinen am Bundesplatz in Luzern scheiden sich nach wie vor die Geister. In einem dringlichen Postulat fordert die Grüne/Junge Grüne-Fraktion des Grossstadtrates, die Bemalung zu belassen.