Blue Balls Festival Luzern wehrt sich gegen «falsche Fakten» Die jährliche Subvention von 130'000 Franken werde der Stadt in Form von Billettsteuern zurückbezahlt, teilen die Organisatoren des Blue Balls Festivals mit. Auch andere Leistungen der Stadt seien zu relativieren.

Die Stadt Luzern subventioniert das jedes Jahr in Luzern stattfindende Blue Balls Festival mit jährlich 130 000 Franken. Dazu kommen Sachleistungen. Eine weitergehende finanzielle Unterstützung von Seiten der Stadt sei nicht möglich, hatte der Stadtrat am 6. April mitgeteilt. Auf den Stadtratsbeschluss reagiert der Verein Blue Balls Session, der das Festival durchführt, nun mit einer Medienmitteilung.

Es würden immer wieder «falsche Fakten» kommuniziert, heisst es in der Mitteilung. Es stimme zwar, dass die Stadt Luzern dem Blue Balls Festival eine jährliche Subvention von 130'000 Franken bezahlt. Der Verein Blue Balls Session hält dazu fest:

«Dieser Betrag wird der Stadt Luzern jedoch in Form von Billettsteuern zurückbezahlt.»

Weiter stehen dem Blue Balls Festival eine bestimmte Anzahl vergünstigter Nutzungsrechte im KKL Luzern zu (zwei Nutzungstage im grossen Konzertsaal plus elf Nutzungstage im Luzerner Saal). Auch dies wird vom Verein Blue Balls Session relativiert: «Die KKL-Nutzungsrechte sind für den Verein Blue Balls Session nicht relevant, da der Vetrag mit dem KKL Luzern auf einer pauschalen Abrechnung sämtlicher bezogenen beziehungsweise erbrachten Leistungen basiert.»

Zusätzlich stellt die Stadt Luzern dem Festival dem Blue Balls Festival den öffentlichen Raum am Luzerner Seebecken unentgeltlich zur Nutzung zur Verfügung. Auch hier wendet der Verein Blue Balls Session ein: „Dafür sind die Konzerte für Besucher kostenlos, und wir dürfen keinen Eintritt verlangen.“ Der Verein bedauere das Vorgehen und den Entscheid des Stadtrats sehr, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Man werde „entsprechend handeln“. Was dies genau bedeutet, wird in der Mitteilung nicht weiter. Das diesjährige Blue Balls Festival ist vom 17. bis 25. Juli geplant. Erst vor wenigen Tagen wurde bekanntgegeben, dass zusätzlich zum bisherigen Line-up James Blunt verpflichtet werden konnte. Ob das Festival überhaupt stattfinden kann, ist wegen der Corona-Krise noch ungewiss.