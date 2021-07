Blue Balls Langersehntes Comeback – Söhne Mannheims spielen an der Abschlussnacht Am 30. Juli treten die Söhne Mannheims im KKL im Rahmen des Blue Balls Festivals auf.

Die Söhne Mannheims kommen ans Blue Balls. Bild: Blue Balls Music (31. Juli 2021)

Das multikulturelle Musikerkollektiv kommt diesen Sommer mit neuen Stimmen exklusiv in die Schweiz und feiert mit 12-köpfiger Band sein Comeback, wie Blue Balls Music in einer Mitteilung schreibt. Dieser Auftritt findet am 30. Juli, also in der Abschlussnacht, im Luzerner Saal des KKL statt. (rad)