BLUTSPENDE Zentralschweizer Blutreserven sind noch nicht auf dem Normalniveau Nachdem sich die Anzahl der Blutspenderinnen und -spender während der Pandemie stark verringert hat, stabilisieren sich die verfügbaren Blutbestände in der Zentralschweiz wieder etwas. Dennoch gibt es gerade bei bestimmten Blutgruppen noch immer Engpässe.

Gerade während Ferien und Feiertagen kann es bei den verfügbaren Blutreserven zu Knappheit kommen. Bild: Severin Bigler (Schlieren, 4. November 2021)

Während das öffentliche Leben mit der Aufhebung der Coronamassnahmen allmählich zurück zur Normalität kehrt, sind die Blutreserven in der Zentralschweiz immer noch knapp. Während der akuten Phasen der Pandemie seien viele Blutspenderinnen und -spender dem Blutabnehmen ferngeblieben, erklärt Tina Weingand, Chefärztin des Blutspendediensts Zentralschweiz.

Gerade jetzt wären Blutspenden laut Weingand allerdings dringend nötig: «Die Spitäler brauchen momentan viel Blut, da viele der aufgrund der Pandemie verschobenen Operationen jetzt nachgeholt werden.» Ein Blick auf das Blutspende-Barometer des Blutspendediensts zeigt, dass die Bestände bei den meisten Blutgruppen knapp sind. Bei den Blutgruppen A- und B- sind die Vorräte gar «bedrohlich tief».

Feiertage und Ferien sorgen für Knappheit

Haben die Spitäler also bald kein Blut mehr? «So dramatisch ist es nicht», beschwichtigt Weingand. Operationen müssten keine abgesagt werden. Dies liege vor allem daran, dass sich die elf regionalen Blutspendedienste in der Schweiz gegenseitig mit ihren Blutreserven aushelfen können. Vor allem aus den Kantonen Graubünden, St.Gallen und Zürich werde dann Blut bezogen.

Dennoch hoffe man auf einen baldigen Anstieg der Spenden in der Zentralschweiz. «Die Blutspendedienste leben momentan quasi von der Hand in den Mund.» Mehr Spenderinnen und Spender wären auch in Hinblick auf die kommenden Feiertage und die Sommerferien wertvoll, da es während dieser Tage und Wochen oftmals zu Engpässen komme, weil weniger Blut gespendet wird. «Das merken wir auch gerade jetzt, wegen der Ostertage», sagt Weingand.

Neue Spenderinnen und Spender sind gesucht

Da Blut jeweils nur 42 Tage haltbar ist, sei es auch wichtig, dass neue Blutspenderinnen und -spender rekrutiert werden können. Momentan spenden in der Zentralschweiz rund 9500 Personen regelmässig Blut. «Man darf nur bis zum Alter von 75 Jahren Blut spenden», erklärt Weingand. «Deshalb fallen jedes Jahr viele Spenderinnen und Spender aus dem System.» Jährlich würden etwa 1800 Neuspenderinnen und -spender hinzukommen – bei einem jährlichen Bedarf von zirka 13'000 im Jahr sind das nicht genug.

Langfristig sei das Ziel, wieder auf das Vor-Corona-Niveau zu gelangen, was die Blutbestände anbelange, so Weingand. Erste Abhilfe schaffen könne die Luga – der Zentralschweizer Blutspendedienst ist auch dieses Jahr wieder an der Frühlingsmesse vor Ort. Am Freitag, Samstag und Sonntag können Interessierte sich jeweils im Blutspendemobil informieren, registrieren und spenden.