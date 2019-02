BMW fing während der Fahrt in Oberarth Feuer Brandalarm am Mittwochabend in Oberarth: Vor einer Gewerbehalle brannte ein Auto lichterloh. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Geri Holdener

Feuerwehrleute löschen das brennende Auto. (Bild: PD)

An der Poststrasse in Oberarth ist am frühen Mittwochabend ein Personenwagen in Brand geraten. Das Feuer, das im Motorenraum ausgebrochen war, stellte eine erhöhte Gefahr dar.

Der BMW brannte wenige Meter neben einer grossen Gewerbehalle. Um 18 Uhr bemerkte ein Autofahrer auf der Poststrasse in Oberarth, dass Rauch und Flammen aus dem Fahrzeug vor ihm drang. Er machte die Fahrzeuglenkerin mittels Lichthupe auf das Problem aufmerksam.

Niemand wurde verletzt

Nachdem diese angehalten hatte, hielt er den Brand mit einem Feuerlöscher bis zum Eintreffen der Feuerwehr der Gemeinde Arth nieder. Zum Schutz der Gebäude in unmittelbarer Nähe brachte die Feuerwehr unter anderem die Autodrehleiter in Stellung.

Diese konnte den Brand rasch lösen. Die drei Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Als Brandursache steht nach Polizeiangaben ein technischer Defekt im Vordergrund.