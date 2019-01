Bockstall-Künstler zeigen ihre Bilder im Luzerner «Rebstock» Neun Künstlerinnen und Künstler haben ihre Sicht auf die Luzerner Fasnacht in ausdrucksstarke Gemälde, Papierschnitte und Illustrationen umgesetzt. Zu bestaunen sind sie im Gasthaus Rebstock in Luzern. Hugo Bischof

Eines der Bilder, das an der Bockstall-Ausstellung im Restaurant Rebstock in Luzern gezeigt wird: «Faszination Lozärner Fasnacht» von Franz «Fräschu» Heggli (Öl auf Leinwand).

Gut, gibt es sie noch: Die Künstlervereinigung zum Bockstall. Jeweils im Januar setzen ihre Mitglieder mit einer vielfältigen Ausstellung einen starken Akzent im Hinblick auf die kommende Fasnacht. Fast zwanzig Bilder von neun Künstlerinnen und Künstlern sind diesmal zu bestaunen. Entstanden sind sie in verschiedenen Techniken – von Öl auf Leinwand über Gouache bis hin zum Papierschnitt.

Wie gewohnt hängen die Bilder im Künstler-Gasthaus «Zum Rebstock» in Luzern . Dort können sie auch käuflich erworben werden. Die Preisspanne reicht von 50 Franken für eine «Fasnachtsfüerer»-Ilustration von Urs Krähenbühl bis zu 4500 Franken für das Gemälde «Affenfasnacht» (Acryl auf Leinwand) von Max Schaer. Die Ausstellung dauert bis zum 17. Februar. Die Finissage findet am Mittwoch, 13. Februar, statt.



Bockstall wurde 1924 gegründet

Die Bockstall-Vereinigung wurde 1924 von kreativen Luzerner Persönlichkeiten gegründet, die in originellen Fasnachtsausstellungen Politiker und Prominente verulkten. Da einer der Grundsätze lautete, dass keine Neumitglieder aufgenommen werden, starb die Vereinigung schliesslich aus. 1994 wurde sie wiederbelebt – durch Silvio Panizza, den langjährigen Herausgeber des «Rüüdige Fasnachtsfüerers». Dieser ist an Kiosken erhältlich ist und enthält neben redaktionellen Beiträgen auch ein ausführliches Verzeichnis von vorfasnächtlichen und fasnächtlichen Anlässen in der Zentralschweiz.