Bodenverlegungs-Spezialist eröffnet in Sursee neues Logistikzentrum Auf einem 20'000 Quadratmeter grossen Areal in Sursee hat die Uzin Utz AG eine weitere Bauetappe abgeschlossen. Gesamtes Investitionsvolumen: über 8 Millionen Franken.

Das neue Logistikzentrum der Uzin Utz AG in Sursee. (Bild: PD)

(avd) Die Uzin Utz AG hat soeben die zweite Bauetappe auf dem Firmengelände in Sursee abgeschlossen. Es handelt sich um einen Neubau mit einer Nutzfläche von 3800 Quadratmetern. Darin untergebracht sind ein Logistikzentrum, weitere Laborräume und eine Werkstatt. Die Firma mit Hauptsitz in Ulm (DE) stellt Produkte und Maschinen für die Bodenverlegung her.

In einer ersten Bauetappe wurde 2006 die Sifloor AG, die innerhalb der Uzin-Utz-Gruppe für Trockenklebstoffe zuständig ist, in Sursee angesiedelt. Das Investitionsvolumen beträgt über 8 Millionen Franken, wie die Firma kürzlich mitteilte. Die Uzin Utz Schweiz beschäftigt hierzulande rund 80 Mitarbeiter, weltweit sind es deren 1300. Im Jahr 2005 wurde von der Stadt Sursee ein Gelände mit einer Fläche von rund 20 000 Quadratmetern gekauft.

Nach Abschluss der zweiten Bauetappe sind nun aktuell 11'000 Quadratmeter verbaut. Für die verbleibende Fläche sind ein Schulungszentrum und Büroräumlichkeiten sowie eine Landreserve vorgesehen.