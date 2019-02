Bodybuildnerin aus Oberarth sorgt für Aufsehen in Spielfilm Die in Oberarth aufgewachsene Julia Föry spielt im Film «Pearl» die weibliche Hauptrolle. Die 29-jährige Fitnesstrainerin und Designerin trainiert täglich drei Stunden, vor Wettkämpfen sogar sechs. Jürg Auf der Maur

Nach einem Snowboard-Unfall hat Julia Föry das Bodybuilding entdeckt. Jetzt spielt sie in einem Film die Hauptrolle. (Bild: PD)

An den Solothurner Filmtagen sorgte sie für Aufsehen: Julia Föry, die heute im Kanton Zürich lebt, spielt im Film «Pearl» die weibliche Hauptrolle. Der Film von Regisseurin Elsa Amiel erzählt die Geschichte von Lea Pearl, die daran ist, zum ersten Mal um den prestigeträchtigen Titel Miss Heaven zu konkurrieren. Sie will die Früchte ihres jahrelangen Arbeitens für ihren muskelbepackten Körper ernten.

Nach langer Suche für eine Hauptdarstellerin fiel die Wahl auf die in Oberarth aufgewachsene Julia Föry. Zum ersten Mal als Schauspielerin aktiv, wurde diese von der Jury in der Kategorie «Beste weibliche Hauptrolle» gar für den ersten Preis nominiert. Sie habe in den USA, in Kanada und in Europa gesucht, erklärt Amiel in TV-Interviews. Julia Föry habe sie dann während ihrer Recherche an einem Wettkampf kennen gelernt.

Trainiert hart für ihren Körper: Julia Föry. (Bild: PD)

Für Filmrolle zuerst abgewunken

«Ich wurde mehrmals aus dem Umfeld von Elsa Amiel kontaktiert und für eine Teilnahme angefragt», sagte Föry. Sie habe aber zunächst abgewunken, erklärt sie gegenüber unserer Zeitung. Erst nach einem längeren, direkten Gespräch mit Amiel habe sie sich dann fürs Mitmachen entschieden. Befürchtungen, mit dem Film das negative Image von Bodybuilding zu zementieren, konnte Amiel erfolgreich ausräumen.

Ihren Entscheid bereut Föry auch im Nachhinein nicht: «Das Filmgeschäft ist tiefgründiger, als ich am Anfang vermutet habe.» Heute könnte sie sich sogar vorstellen, öfters vor der Kamera zu stehen. Der Erfolg in Solothurn kam für die 29-Jährige aber unerwartet. Damit habe sie nicht gerechnet.

Föry hat ursprünglich Design studiert. Nach einem schweren Snowboard-Unfall war die bis dahin überzeugte Outdoor-Sportlerin gezwungen, in ein Fitnesscenter zu gehen. Andere ­Aktivitäten waren nicht mehr möglich, sie hatte den Rücken gebrochen. Im Fitnessstudio kam sie auf den Geschmack und intensivierte die Arbeit mit ihren Muskeln bis zum jetzt ausgeübten Bodybuilding. «Mich hat die menschliche Anatomie schon immer fasziniert.»

Tägliches Training – kritische Rückmeldungen

Föry nimmt regelmässig an internationalen Wettbewerben teil. «Ich finde es schön, wenn man jeden Muskel sehen kann.» Dafür trainiert sie intensiv. Täglich sind es zwei bis drei Stunden. Vor Wettkämpfen wird das Training gar noch intensiviert: «Drei bis vier Stunden – manchmal sogar fünf oder sechs – können es schon werden.»

Julia Föry ist sich bewusst, dass sie damit nicht den Geschmack von allen trifft. «Ich bekomme sehr kritische Rückmeldungen, aber auch neutrale, und einige Personen zeigen sich sehr fasziniert.» Damit könne sie gut leben. Sie wisse aber um die Skepsis vieler Leute: «In der Schweiz ist Bodybuilding exotisch. In den USA ist es eher normal», so die Frau aus Oberarth.

Heute arbeitet Föry als Personaltrainerin und berät ihre Kunden auch in Nahrungsfragen. So könne sie ihren Sport und ihre ­Arbeit gut verbinden. Dazu will sie sich künftig wieder mehr mit Mode beschäftigen. Zusammen mit einem Kollegen hat sie die N2TF GmbH gegründet. «Wir produzieren schöne Produkte aus Leder und Pelz.»