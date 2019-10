Botschafter von Indien besucht Luzern Regierungspräsident Paul Winiker hat am Dienstag den indischen Botschafter George Sibi in Luzern empfangen.

Regierungspräsident Paul Winiker und der indische Botschafter George Sibi beim Löwendenkmal in Luzern (Bild: PD)

(fmü) Auf dem Programm des Besuchs stand die Besichtigung der Kapellbrücke, des Löwendenkmals und eine Führung durch die Firma Chronoswiss AG in Luzern. Das schreibt die Staatskanzlei Luzern am Donnerstagnachmittag in einer Medienmitteilung.

Paul Winiker strich beim Empfang die guten Beziehungen zwischen Indien und der Schweiz hervor. «Es freut uns, dass immer mehr Menschen aus Indien unsere Stadt und unseren Kanton Luzern als Reiseziel auswählen», wird Winiker in der Mitteilung zitiert. «Unsere Hotelbetriebe engagieren sich, damit sich die Gäste bei uns wohl fühlen und viele Eindrücke von unserer einzigartigen Landschaft mit nach Hause nehmen können», so der Vorsteher des Justiz- und Sicherheitsdepartements.



Erfahrungsaustausch ist wichtig

Die Luzerner Regierung unterhält jährlich Kontakte mit Vertreterinnen und Vertretern ausländischer Staaten in der Schweiz. Diese Gespräche sind wichtige Bestandteile der Aussenbeziehungen des Kantons, heisst es in der Mitteilung weiter. Zur Diskussion würden jeweils aktuelle Sachfragen sowie der kulturelle, politische und wirtschaftliche Erfahrungsaustausch stehen.