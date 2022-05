Bourbaki Panorama Am Schweizer Vorlesetag können Familien mit Buchstaben spielen Morgen wird in der ganzen Schweiz vorgelesen. In diesem Rahmen hat die Stadtbibliothek Luzern rund um das Bourbaki ein Spielparcours organisiert.

Kinder und Familien können am Mittwoch, 18. Mai, von 14 bis 17.30 Uhr rund um das Bourbaki verteilte Kisten, Pakete und Schachteln finden, in denen überraschende Inhalte versteckt sind. Von der riesigen Kiste, in die man sich setzen kann, bis zum kleinen Paket, das vom Baum gefischt wird: Jedes der Inhalte kann spielerisch eingesetzt werden. Die Veranstaltung dreht sich rund um das Thema Buchstaben und Geschichten. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos, eine Zvieri-Kiste befindet sich vor Ort.

In den «Karton-Häusern» werden Geschichten vorgelesen. Bild: Leporello

Der Schweizer Vorlesetag ist ein jährlich stattfindender Aktionstag, der zum Lesen und Vorlesen anregt, und dieses Jahr bereits zum fünften Mal stattfindet. Ins Leben gerufen wurde er vom Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM). Der Vorlesetag Luzern ist ein Angebot der Stadtbibliothek Luzern, der Volksschule Stadt Luzern und der Pädagogischen Hochschule Luzern sowie des Kinderkulturkalenders Leporello. Der Anlass soll regelmässiges Vorlesen als wichtigen Faktor in der Entwicklung der Kinder hervorheben.