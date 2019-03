Bourbaki Panorama erhält erstmals eine Frau als Stiftungspräsidentin

Das Bourbaki Panorama ist ein europäisches Kulturdenkmal und erinnert an die Internierung von 87 000 französischen Soldaten, die im Winter 1871 in der Schweiz Zuflucht finden. In der packenden Geschichte, die der Maler Edouard Castres 1881 auf dem 112 × 14 Meter grossen Rundbild erzählt, hat auch die humanitäre Tradition der Schweiz ihren Ursprung. Das Medium Panorama gilt nicht nur als Vorläufer der Kinos, sondern auch als Inspiration für aktuelle mediale Trends und digitale Erzählformen. Als Museum bildet das Bourbaki Panorama den kulturell zentralen Teil des denkmalgeschützten Gebäudes, das auch eine gefragte Event-Location ist. (pd)