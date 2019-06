Boutique-Hotel und Agriturismo L’Unicorno, Bedizzole Der wahr gewordene Traum in unmittelbarer Nähe zum Gardasee

Sonne, Palmen, die Bio-Obst- und -Olivenbäume inmitten der Reben geniessen, am Meersalzwasser-Pool im bequemen Liegestuhl die Seele baumeln lassen oder doch lieber die kulturellen Unesco-Güter rundum bestaunen? Einen der bunten Märkte geniessen und anschliessend am See flanieren? Abseits von Hektik verbringen Sie genussvolle Tage und freuen sich auf ein feines Abendessen in Begleitung unserer Groppello-Weine. Benvenuti in bella Italia!



Gastgeber Gabriella und Corrado Becchetti Binkert haben aus dem ursprünglichen Bauernhof aus dem XVI. Jahrhundert durch sorgsame, biokompatible Restaurierung und dem Einsatz erneuerbarer Energie inmitten üppiger Gärten und Natur in der Nähe des mondänen Gardasees eine Oase der Ruhe, Herzlichkeit und gesunder Umgebung für Ihre totale Erholung geschaffen.



AboPass-Angebot

• 3 Nächte im Doppelzimmer Superior oder in der Junior-Suite mit Blick auf den Palmen-Innenhof oder auf die Weinreben

• Unicorno-Frühstücksbuffet mit saisonalen Bio-Früchten vom Hof

• Jeden Abend ein leckeres Vier-Gang-Abendmenü bei Kerzenschein mit Zutaten aus eigenem Anbau oder aus der nahen Umgebung in der Locanda «La Chiocciola»

• Täglich ein offeriertes Glas «Dama in Rösa» als Apéro vorab oder zum Dinner

• Auf den Spuren von Henry Dunant – dem Gründer des Roten Kreuzes. Sie erkunden auf eigene Faust die Stätten rund um die historische Schlacht um Solferino und besuchen anschliessend den Parco Giardino Sigurtà (Eintritt im Angebot inkl.), dessen Geschichte bis 1407 zurückreicht – ein Paradies, das sich durch die Geschichte hindurch erhalten hat und das aufgrund der stetigen Pflege am Leben bleibt.

• Kostenlose Fahrräder zum Erkunden der Weinstrasse Valtènesi

• Genuss pur im Salzwasser-Swimmingpool, mit Sonnenschirm, Liegen und Strandtüchern

• Unser Dankeschön: Zum Abschied erhalten Sie eine feine, selbst gemachte Bio-Konfitüre



Preis pro Person

Doppelzimmer (bei Doppelbelegung) € 498.– statt € 625.–

Junior-Suite € 578.– statt € 725.–



Zusatzkosten

Aufpreis Einzelbelegung: € 125.– für drei Nächte



Gültig bis 31. Oktober 2019



Informationen und Reservationen

mit dem Kennwort «AboPass» per Mail: info@privateselection.ch oder online unter www.privateselection.ch (in der Buchungsmaske das Boutique Hotel Unicorno und Ihr gewünschtes Datum auswählen).

Telefon 041 368 10 05 (Montag bis Samstag)