Brändi-Unterführung droht Teilsperrung – Kriens reagiert mit Sicherheitsmassnahmen Die Gleis-Unterführung bei der Stiftung Brändi ist für Velofahrer und Fussgänger zu eng. Zu diesem Schluss kommt die Beratungsstelle für Unfallverhütung. Sie führt gar eine Teilsperrung ins Feld. Das will die Stadt Kriens verhindern. Stefan Dähler

Velofahrer müssen in der Brändi-Unterführung zwischen Kriens und Horw langsam und vorsichtig fahren. Die Stadt Kriens hat die Markierungen angepasst. (Bild: Pius Amrein, 3. September 2019)



Ihre Bedeutung ist seit der Schliessung zweier Bahnübergänge zwischen Kriens und Horw im Frühling gestiegen: Die Rede ist von der Unterführung Brändi zwischen der Horwerstrasse in Kriens und der Kantonsstrasse in Horw. Doch: Sie ist mit einer Breite von rund 4 Metern eigentlich zu eng für eine Nutzung von Fussgängern und Velofahrern. Nötig wären mindestens 5 Meter. Hinzu kommt, dass sie unübersichtlich ist und seitliche Zugänge die Situation weiter verkomplizieren. Das schreibt die Beratungsstelle für Unfallverhütung in einer von der Stadt Kriens in Auftrag gegebenen Analyse. Auch die SP hat in einer Interpellation bereits Sicherheitsbedenken geäussert.

Zwar habe die Polizei in den letzten fünf Jahren dort keinen Unfall registriert. Dennoch empfiehlt die BfU mehrere Massnahmen. Einige davon hat die Stadt Kriens bereits umgesetzt, wie sie mitteilt. So wurden der Velostreifen und die Fussgängersymbole am Rand entfernt. Stattdessen wird die Unterführung im Mischverkehr geführt und die Velofahrer sind aufgefordert, rücksichtsvoll zu fahren. Die Markierung wurde entsprechend angepasst. Weiter sollen für eine bessere Sicht Pflanzen zurückgeschnitten werden. Das BfU geht aber noch einen Schritt weiter und empfiehlt als langfristige Massnahme, eine Teilsperrung der Unterführung zu prüfen. Das würde bedeuten, dass nur noch entweder Velofahrer oder Fussgänger diese benützen dürften.