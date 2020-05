Brand an der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke – 33 Personen wurden evakuiert In der Nacht auf Mittwoch brannte es in Emmenbrücke. 33 Personen mussten aus einem Haus evakuiert werden – verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

(jwe) Die Alarmmeldung bei der Feuerwehr Emmen ging um 3 Uhr in der Nacht ein. Es handelte sich um einen Brand im zweiten Stock eines Wohn- und Geschäftshauses an der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke. Kommandant Marco Lötscher sagte gegenüber «PilatusToday», der Brand sei lokal auf eine Wohnung beschränkt gewesen, das Treppenhaus sei rauchfrei geblieben.

Ein Bild aus der Nacht an der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke. Leserbild: Nahrin Mirza

33 Personen konnten durch das Treppenhaus evakuiert werden. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, war zum Zeitpunkt des Brandes leer. Die unverletzten Personen wurden vom Rettungsdienst und der Feuerwehr betreut.

Die Brandursache ist gegenwärtig unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Brandermittler der Luzerner Polizei.