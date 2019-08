Brand in Ebikon: Drei Leichtverletzte – und das Haus erlitt Totalschaden Beim Brand eines Wohnhauses in Ebikon wurden drei Personen leicht verletzt – darunter ein Feuerwehrmann, der wegen Erschöpfung ins Spital gebracht werden musste. Die Liegenschaft ist wohl abbruchreif.

Feuerwehrleute kämpfen gegen das Feuer an der Luzernerstrasse 74 in Ebikon (Bild: Nadia Schärli, 5. August 2019)

(hor/pd) Der Brand eines Wohnhauses am Montagnachmittag an der Luzernerstrasse 74 in Ebikon (wir berichteten) hat mehr Schaden angerichtet, als zunächst angenommen: Zwar konnten sich alle Bewohner selbstständig aus der brennenden Liegenschaft retten, aber drei Personen wurden leicht verletzt, wie die Luzerner Polizei am Dienstagvormittag mitteilte. Ein Feuerwehrmann musste aufgrund eines Erschöpfungszustandes ins Spital gebracht werden. Ein zweiter Feuerwehrmann erlitt eine leichte Augenverletzung, die vor Ort behandelt werden konnte. Zudem begab sich ein Bewohner laut der Medienmitteilung aufgrund seiner Erkrankung selbstständig in ärztliche Kontrolle. Die Feuerwehr evakuierte überdies die Bewohner der Nachbarliegenschaften Luzernerstrasse 72 und 76.

Das Mehrfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar. Darin lebten vier Mietparteien – darunter die Besitzer der Liegenschaft. Letztere sind bei Verwandten untergekommen. Für die anderen drei Familien hat die Gemeinde Notunterkünfte in einem Hotel und notwendige Sachen – unter anderem Kleider – organisiert, wie Gemeinderat Ruedi Mazenauer (FDP) sagt.

Die Brandursache ist gemäss Luzerner Polizei Gegenstand von Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden am Gebäude könne noch nicht beziffert werden – vermutlich habe es aber Totalschaden erlitten.

Luzernerstrasse war bis Mitternacht gesperrt

Der Brand in dem Wohnhaus war am Montagnachmittag ausgebrochen. Die Meldung bei der Polizei und Feuerwehr ging um 14.24 Uhr ein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Teil des Dachstockes des Mehrfamilienhauses bereits in Vollbrand. Im Einsatz standen über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Ebikon-Dierikon, Buchrain, der Stadt Luzern, des Rettungsdienstes 144 und der Luzerner Polizei.

Wegen des Brandes und der Löscharbeiten war die Luzernerstrasse bis kurz vor Mitternacht komplett gesperrt. Seit Dienstag 5.45 Uhr ist die Strasse wieder normal befahrbar. Die Sperrung der Hauptverkehrsachse führte zu Verkehrsbehinderungen.