Brand in Scheune in Ballwil – Feuerwehr evakuiert 160 Schweine Am Mittwochnachmittag ist in Ballwil in einer Scheune Feuer ausgebrochen. Aus dem nahen Schweinestall haben die Einsatzkräfte 160 Schweine gerettet.

(spe) In Ballwil ist am Mittwochnachmittag im Gebiet Gibelflüh eine Scheune in Vollbrand geraten, wie PilatusToday meldet. Es sei niemand verletzt worden, sagt Stéphane Müller, Oberleutnant Feuerwehr Oberseetal, gegenüber PilatusToday.

Es habe die Gefahr bestanden, dass das Feuer auf den nahe gelegenen Stall übergreife. Deswegen habe die Feuerwehr den Stall evakuiert, so Müller. Rund 160 Schweine konnten die Einsatzkräfte so in Sicherheit bringen. Der Brand ist gemäss Müller mittlerweile unter Kontrolle.