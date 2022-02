Die Gemeinde Adligenswil (5450 Einwohner) hat eine Feuerwehr mit 72 freiwilligen Feuerwehrleuten, darunter Atemschutzträger, Maschinisten sowie Angehörige der Verkehrs-, Elektro- und Sanitätsabteilung. Die Feuerwehr Adligenswil unterstützt im Ernstfall mit einer Kleindienstgruppe von 30 Personen die Nachbargemeinden Meggen und Udligenswil.

In der Gemeinde Meggen (7547 Einwohner) sind rund 60 freiwillige Frauen und Männer in der Feuerwehr. Nebst den Standardaufgaben (allgemeiner Feuerwehrdienst, Atemschutz, Verkehrs-, Elektro- und Sanitätsdienst) stellt die Feuerwehr Meggen im Sinne des Zusammenarbeitsvertrags die Ölwehr in allen drei Vertragsgemeinden sicher.

In Udligenswil (2388 Einwohner) gehören der Feuerwehr aktuell 70 Freiwillige an, aufgeteilt in verschiedene Abteilungen (Atemschutz, Elektro, Löschzug, Maschinisten, Motorspritze, Sanität, Verkehr). Die Feuerwehr Udligenswil unterstützt im Ernstfall mit einer Kleindienstgruppe die Nachbarwehr Adligenswil.