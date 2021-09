Brunnen Lenker eines Elektrotrottinetts nach Selbstunfall verletzt Am Samstag zog sich ein Elektrotrottinettfahrer erhebliche Verletzungen zu. Er musste ins Spital gebracht werden.

In Brunnen ereignete sich am Samstag kurz vor 14 Uhr ein Verkehrsunfall. Wie die Kantonspolizei Schwyz in einer Medienmitteilung schreibt, kam ein 37-jähriger Lenker eines Elektrotrottinetts auf der Mosistrasse ohne Dritteinwirkung zu Fall, wobei er sich erhebliche Verletzungen zuzog und mit der Rega in Spital geflogen wurde. Die Unfallursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (pw)