Hünenberg Autorin Eva-Maria Janutin verrät den Weg aus der Komfortzone Die 59-Jährige hat ihr zweites Buch «aufblühen» veröffentlicht. Darin rät sie zu mehr Selbstbewusstsein – und erklärt, weshalb ein «weiser Egoismus» eine positive Eigenschaft sei.

Die Hünenbergerin Eva-Maria Janutin hat ein Buch über Egoismus geschrieben. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 27. Juli 2021)

Bei den Begegnungen mit anderen Menschen ist Eva-Maria Janutin klar geworden, dass viele nicht ihr wahres Potenzial ausleben – und zwar aus dem Bedürfnis, zu gefallen. Wie sie im Gespräch offen zugibt, wäre sie selber gerne Kindergärtnerin geworden, habe aber dem Vater zuliebe einen kaufmännischen Beruf gewählt. Durch schwierige Lebensumstände kam sie später in Kontakt mit verschiedenen Therapien und Heilwissenschaften in Kontakt, wo sie neue Inspirationen für ihren Lebensweg erhielt.

Seit einigen Jahren führt die 59-jährige Autorin eine eigene Beratungspraxis in Cham. Hier höre sie immer wieder von solchen Erfahrungen. Grundsätzlich rate sie dazu, mehr auf das eigene Herz zu hören.

«Es gibt auch Leute, die sich für andere aufopfern, aber selber zu kurz kommen. Wir lassen uns zu oft fremd bestimmen.»

Die Suche nach dem Glück

In ihrem neuen Buch mit dem Titel «aufblühen. Ein weiser Egoist zu sein – glücklich, frei und selbstbewusst» vermittelt sie Anregungen, in denen es darum geht, die eigenen Einstellungen zu überdenken und eventuell zu verändern, zu Gunsten von mehr Zufriedenheit. Der Titel könnte verwirren. Darum betont Eva-Maria Janutin: «Ja, ein Egoist ist negativ und rücksichtslos. Aber darum der Unterschied: Der weise Egoist ist ein Mensch, der für sich einsteht, Selbstliebe bekundet und eine eigene Meinung hat. Im Buch geht es auch stark um Werte wie Ehrlichkeit und Gerechtigkeit und im weitesten Sinn um Glück. Es gibt aber auch Kapitel mit Themen, über die man selten offen redet wie Sucht, Trauer oder Unsicherheit.» Janutin führt dazu aus: «Wichtig ist zuerst die Selbsterkenntnis, dann hat man die Chance, etwas zu verbessern.» Bewusst habe sie in den mit einer Prise Humor verbundenen Texten, die mit Illustrationen und eigenen treffenden Aussprüchen ergänzt sind, die Du-Form gewählt.

Es sind Tipps zur Lebenshilfe, wenn sie schreibt: «Es sei Zeit, an sich selber zu denken. Das Umfeld versteht das, wenn man einmal sagt: Sorry, ich brauche jetzt eine Stunde Zeit für mich. Man sollte ehrlich sagen, was man denkt und nicht, was gut ankommt. Wir verstellen uns oft. Ein der Norm angepasstes Verhalten bewundert niemand, obwohl das viele machen.» Darum zeige sie im Buch Schritte auf, wie man «aufblühen» könne. «Wir müssen mehr in uns hinein hören und spüren, was wir wollen. Natürlich kann man nicht jeden Traum leben, aber das, was möglich ist. Es ist ein Mut-Buch, das anregt, die Komfortzone zu verlassen – und nimm dir die Zeit, an dich selber zu denken.» Eva-Maria Janutin ist überzeugt. «Auch wenn es dir im Leben nicht gut geht, gib den Mut nicht auf, es geht weiter. Und es lohnt sich dranzubleiben.»

Viele Zuschriften erhalten

Im Jahre 2018 erschien von Eva-Maria Janutin das erste Buch «Ungewollt und doch da», worin sie ihre schwierigen Kindheitserfahrungen thematisiert. Überrascht habe sie danach die vielen Zuschriften, die sie erhalten habe:

«Diese waren das grösste Geschenk für mich, vor allem, weil sie oft berührende Geschichten enthielten und davon handelten, dass mein Buch geholfen habe.»

Mit «aufblühen» hat die Hünenbergerin jetzt ihr zweites, und wie sie sagt, «positives» Buch veröffentlicht. Sie gibt auch hier wieder einige Details über ihr eigenes Leben preis, jedoch mehr als Beispiel, wie jeder durch gewisse Einsichten alte und festgefahrene Verhaltensmuster verändern kann, indem er sein Leben bewusst in die eigene Hand nimmt.

Die erste Version sei rund 400 Seiten lang gewesen, dann habe sie die Auswahl der Kapitel beschränkt, nun umfasst das Buch 280 Seiten. Als erste habe ihre 19-jährige Tochter – «sie ist meine beste Kritikerin» – das Buch gelesen. Sie habe es grundsätzlich positiv beurteilt. Und Eva-Maria Janutin, die sehr selbstbewusst auftritt und heute glücklich wirkt, gibt lächelnd zu, dass es bereits einige Ideen für weitere Ratgeber gibt.