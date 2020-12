Buchrain Angetrunkener Autofahrer baut Unfall Am Mittwoch hat sich auf der Hauptstrasse eine Kollision zwischen einem Lieferwagen und einem Auto ereignet. Eine Atemalkoholprobe beim Autofahrer zeigte einen erhöhten Wert.

Der Autofahrer geriet bei einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Lieferwagen. Bild: Luzerner Polizei

(zgc) Am Mittwoch gegen 16:45 Uhr ist ein Autofahrer auf der Hauptstrasse von Perlen in Richtung Buchrain unterwegs gewesen. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Lieferwagen.

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Die Atemalkoholprobe des Autofahrers ergab: Der 51-jährige Mann hatte einen Wert von umgerechnet circa 0,7 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und den Führerausweis abgeben.

Der Werkdienst der Gemeinde Buchrain hat die Fahrbahn gereinigt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ungefähr 12'000 Franken. Der Unfall führte zu Rückstau im Feierabendverkehr.