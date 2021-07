Buchrain Neue Kita

Die Small Foot AG eröffnet im Tschannhof Center per 1. Oktober 2021 eine neue Kindertagesstätte mit rund 30 Betreuungsplätzen. Gemäss Mitteilung bietet sie neben Kita-Plätzen auch vereinzelt Hortplätze und einen Mittagstisch an. Der Tag der offenen Tür ist am 18. September 2021 geplant.