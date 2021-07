Buchrain Parteien sind geschlossen gegen das geplante Paketverteilzentrum CVP, FDP, GLP, SP und SVP unterstützen den Buchrainer Gemeinderat und wollen gemeinsam verhindern, dass die Post in Buchrain ein Paketverteilzentrum baut.

Mit grossem Erstaunen habe man zur Kenntnis nehmen müssen, dass das ehemalige Medela-Grundstück in Buchrain/Perlen an die Schweizerische Post verkauft worden sei. Diese wolle darauf ein Paketverteilzentrum mit einem täglichen Verkehrsaufkommen realisieren, welches alle Grenzen sprenge. Dies schreiben CVP, FDP, GLP, SP und SVP in einer gemeinsam Stellungnahme.

Auf diesem Areal will die Post ihr Paketzentrum realisieren. Bild: Pius Amrein (Buchrain, 23. Juni 2021)

Die vom Gemeinderat aufgeführten Gründe, weshalb kein Logistikdienstleister auf diesem Grundstück angesiedelt werden darf, werden von den politischen Vertreterinnen und Vertretern über sämtliche Parteigrenzen hinweg vollumfänglich geteilt.

1200 zusätzliche Camionfahrten würden den jetzt schon überbelasteten Verkehr beim Autobahnknoten Reussbrücke in Buchrain vollends zum Erliegen bringen, heisst es im Schreiben weiter. Und dabei seien die An- und Wegfahrten der gut 400 Angestellten noch nicht einmal berücksichtigt.

Die politischen Parteien unterstützen deshalb den Gemeinderat darin, die Standortattraktivität von Buchrain zu erhalten und das Paketverteilzentrum in der angedachten Form zu verhindern. (pw)