Buchrain prüft die Auslagerung des Alterszentrums Tschann Die Erweiterung des Heims wird zwar nicht umgesetzt, dennoch ortet eine Projektgruppe Handlungsbedarf für das Alterszentrum Tschann in Buchrain.

Der Gemeinderat von Buchrain will die Auslagerung des Alterszentrums Tschann in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft prüfen. Das schreibt die Gemeinde in einer Medienmitteilung. «In absehbarer Zeit» soll eine entsprechende Projektarbeit gestartet und «bis zur Entscheidungsreife vorangetrieben» werden. Das Heim erhalte durch eine Auslagerung «schnellere Entscheidungswege und könne die Investitionsplanung unabhängig von der Gemeinde vornehmen».

Der Vorschlag stammt von einer Projektgruppe, die nach dem Abbruch der Erweiterungspläne für das Alterszentrum eine Lagebeurteilung vorgenommen hat. Damals wurde eine grosse Aufstockung verworfen. Die Gruppe habe nun festgestellt, dass dennoch Handlungsbedarf bestehe. Die Infrastruktur des Zentrums sei nicht mehr zeitgemäss. Ein «leichter Ausbau» würde auf Nachfrage stossen und wäre auch «betriebswirtschaftlich notwendig», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Gemeinde werde gemeinsam mit der Leitung des Alterszentrums die Themen nun aufnehmen. (std)