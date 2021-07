Buchrain Siegerprojekt für Dorfzentrum ist bekannt Der Studienauftrag um das «Generationenprojekt Buchrain Dorf» ist entschieden: Gewonnen hat das Team Roider Giovanoli Architekten GmbH mit den Landschaftsarchitekten von Bernhard Zingler Landscape Projects aus Zürich. Im September informieren die Gemeinde und der Projektpartner Eberli AG umfassend.

Buchrain will mit dem «Generationenprojekt» das Dorfzentrum neu gestalten.

Bild: Manuela Jans-Koch (Buchrain, 07. November 2019)

Die sieben teilnehmenden Architekturteams hatten in den vergangenen Monaten intensiv an städtebaulichen, architektonischen und gestalterischen Vorschlägen für die neuen Gebäude und Freiräume in Buchrains Zentrum gearbeitet. Der Beitrag des Planungsteams «Roider Giovanoli Architekten GmbH» und «Bernhard Zingler Landscape Projects» überzeugte schlussendlich die Jury, wie die Gemeinde Buchrain mitteilte. Das Team war als innovatives Nachwuchsbüro in den Wettbewerb gestartet.

Die finale Jurierung fand am 2. Juli statt. «Überzeugt hat uns, wie das Siegerprojekt die vielfältigen Problemstellungen in ihrer Gesamtheit gelöst hat und es so optimal zu Buchrain passt», betont Ivo Egger, Gemeindepräsident von Buchrain. Die Jury war breit abgestützt, den Vorsitz der Jury hatte der Luzerner Architekt Andi Scheitlin.

Über die Details des Siegerprojektes für das «Generationenprojekt Buchrain Dorf» informiert die Gemeinde Buchrain ausführlich im Frühherbst: Am 23. September findet um 19.30 Uhr in der Doppelturnhalle Hinterleisibach eine öffentliche Informationsveranstaltung statt. Das Siegerprojekt wird anschliessend in Buchrain ausgestellt. (mha)