Buchrain Unterschiedliche Aussagen bei Kollision zweier Autos auf der A14 Beim Spurwechsel eines Autos auf der Autobahn A14 in Buchrain ist es zu einer Kollision mit einem anderem Fahrzeug gekommen. Die Aussagen der beiden Autofahrer zum Unfallhergang gehen auseinander –die Polizei sucht Zeugen.

Ein Mercedesfahrer fuhr am Montag, 5. Juli, kurz vor 17 Uhr fuhr auf der Autobahn A14 von Root Richtung Luzern. In Buchrain kam es nach einem Spurwechsel zu einer Kollision mit einem Audi, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte.

Der beschädigte Mercedes. Bild: Luzerner Polizei (Buchrain, 5. Juli 2021)

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Beide Autos mussten abtransportiert werden. Beim Unfall entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von zirka 20'000 Franken.

Der Schaden am Audi. Bild: Luzerner Polizei (Buchrain, 5. Juli 2021)

Der Unfallhergang ist unklar, die Aussagen der beiden Autofahrer gehen gemäss Mitteilung auseinander. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Personen, welche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 bei der Luzerner Polizei zu melden. (zim)