Buchrain / Malters Aktion gegen Schnellfahrer: Luzerner Polizei nimmt zwei Raser fest und geht gegen Autoposer vor Die Polizei hat zwei Raser festgenommen, welche die Geschwindigkeit um mehr als 60 km/h überschritten haben. Zudem zog sie bei Verkehrskontrollen mehrere Ausweise ein.

Hauptsache laut: Die angezeigten Autofahrer haben viel Lärm verursacht. Themenbild: Kenneth Nars

Die Luzerner Polizei hat vergangene Woche zwei Raser ermittelt. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Hauptstrasse in Buchrain hat die Polizei am Freitag, 29. April, ein Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 133 km/h gemessen. Erlaubt wären an dieser Stelle 50 km/h gewesen. Eine Patrouille der Polizei hat den 25-jährigen Schweizer kurze Zeit später an seinem Arbeitsort festgenommen. Sein Auto wurde sichergestellt, der Raser musste den Führerausweis abgeben, heisst es in einer Mitteilung der Polizei.

Am gleichen Tag hat die Polizei nach Ermittlungen einen weiteren mutmasslichen Raser vorübergehend festgenommen. Der 24-jährige Serbe hat auf Social Media mehrere Videos hochgeladen. Auf einem Video vom Februar ist ersichtlich, dass der Lenker mit mindestens 140 km/h unterwegs war, erlaubt wären 80 km/h. Ausserdem sind weitere Verkehrsverletzungen auf den hochgeladenen Videos zu sehen. Die Polizei stellte das Auto des Rasers sicher, auch er musste den Führerausweis abgeben.

Acht Anzeigen wegen zu schnellem Fahren

Ausserdem führte die Luzerner Polizei am vergangenen Wochenende mehrere Verkehrskontrollen im Kanton Luzern durch. Im Raum Ebikon-Root, Luzern, Emmenbrücke und Sursee wurde acht Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen und zwei Anzeigen wegen Verursachens von vermeidbarem Lärm ausgestellt. Mehrere Führerausweise wurden direkt entzogen. Zudem hat die Polizei bei dieser Aktion 23 Ordnungsbussen wegen Verkehrsverletzungen ausgestellt.

Andere Städte wie zum Beispiel Paris gehen auch gegen Autoposer und frisierte Zweiräder vor: So testet die französische Hauptstadt sogenannte Lärmblitzer. Ab 90 Dezibel gibt es dann eine saftige Busse. Dazu unsere Umfrage: