Bürgermusik Luzern erfolgreich am Europäischern Brass Band Wettbewerb in Montreux Die Brassband Bürgermusik Luzern (BML) erspielt sich am Europäischen Brass Band Wettbewerb in Montreux den vierten Platz. Die BML überzeugte die Jury mit zwei gelungenen Vorträgen.

Die Bürgermusik Luzern erreichte in Montreux den 4. Platz. (Bild: zvg, 22. Oktober 2018)

(pd/stg) Die Bürgermusik Luzern hat am Freitag an den «European Brass Band Championchips» in Montruex den 4. Platz erreicht.

Wie die Band mitteilt, gelangen es ihr sowohl mit dem Aufgabestück (91 Punkte) «Dear Cassandra», welches von Ludovic Neurohr für diesen Wettbewerb komponiert wurde, als auch mit ihrem Selbstwahlstück (97 Punkte, 2. Platz) «King Kong on Rue Igor Stravinsky» von Paul McGhee hervorragende Aufführungen.

Das Publikum war von den Vorträgen begeistert und die Jury konnte damit überzeugt werden. In der Jury sassen namhafte Musiker wie Jan van der Roost, Thomas Rüedi, Herve Grelat, Bert Van Thienen, Ian Vousfield und Rieks van der Velde.

Die zweite Schweizer Band die «Valaisia Brass Band» erreichte den 6. Rang und gewann den Spezialpreis als bester Solist auf dem Euphonium.

Die European Brass Band Championchips finden alljährlich in einem anderen Land statt. Für die Bürgermusik Luzern war es die achte Teilnahme an einem Europäischen Brass Band Wettbewerb. 2014 konnte sie als erste Schweizer Brass Band den Europameistertitel gewinnen.