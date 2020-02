Bund verbietet Grossanlässe – der EV Zug muss vor leeren Rängen spielen

Wegen Corona-Virus: Bundesrat verbietet alle grossen Veranstaltungen

An einer ausserordentlichen Sitzung hat der Bundesrat am Freitag beschlossen, wegen der Ausbreitung des Corona-Virus in den nächsten zwei Wochen alle Anlässe mit mehr als 1000 Personen zu verbieten. Betroffen davon ist auch der Sport.