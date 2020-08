Buvette-Betreiber muss seinen Platz in der Ufschötti räumen Das Bundesgericht hat eine Beschwerde des bisherigen Betreibers der Ufschötti-Buvette gegen das Urteil des Luzerner Kantonsgerichts abgewiesen. Ab Frühjahr 2021 wird der Standplatz somit von einer neuen Betreiberschaft unter dem Namen «Strandleben» bewirtschaftet.

(dvm) Nach dem Luzerner Kantonsgericht hat nun auch das Bundesgericht die Neuvergabe der Ufschötti-Buvette beurteilt und die Beschwerde des bisherigen Betreibers am 21. Juli 2020 als unbegründet abgewiesen, wie die Stadt Luzern am Mittwochmorgen in einer Mitteilung schreibt. Ab Frühjahr 2021 kann der Buvettestandplatz auf der Ufschötti deshalb neu durch die Initianten des Projekts «Strandleben» bewirtschaftet werden.

Die Buvette auf der Ufschötti. Bild: Jakob Ineichen (Luzern 13. Juli 2019)

Bei der Luzerner Stadtverwaltung ist man erleichtert. «Wir verpflichten uns zu rechtskonformen, fairen Ausschreibungsverfahren. Die Anforderungen dazu sind hoch. Die Beurteilung der Gerichte war uns in diesem Sinn sehr wichtig», lässt sich Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen, in der Mitteilung zitieren.

Bewerber wussten, um was es geht

Im Dezember 2018 hat die Stadt Luzern die drei Buvettestandplätze auf dem Inseli und jenen auf der Ufschötti für die Periode 2021 bis 2027 erstmalig öffentlich ausgeschrieben. «Dabei wurden das Verfahren, die Rahmenbedingungen sowie die Eignungs- und die Vergabekriterien ausführlich beschrieben», wie die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung betont. Die Ausschreibungsteilnehmer hätten sich auf diese Weise ein klares Bild machen können, «was seitens Stadt gefordert und beabsichtigt war, beziehungsweise wo es Platz für Kreativität gab».

Bei der Ausschreibung konnten sich die bisherigen Betreibenden der beiden Buvettestandplätze auf dem Inseli gegen die Mitbewerbenden durchsetzen. Für den Standort Ufschötti überzeugte das Wettbewerbsprojekt «Strandleben». Gegen den Entscheid hat der unterlegene bisherige Betreiber der «Beach-Bar Ufschötti» zuerst beim Kantonsgericht und anschliessend beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht.