Bundesgericht entscheidet: Umstrittene Schweinescheune in Schachen muss stillgelegt werden Eine Schweinescheune im Werthensteiner Ortsteil Schachen muss aufgrund übermässiger Geruchsemissionen innert drei Monaten stillgelegt werden.

Das Bundesgericht entschied: Ein Bauer in Schachen muss seine Scheune stilllegen. (Bild: Laurent Gilliéron / Keystone, 18. März 2019)

(sda/rem) Eine Scheune eines Schweinemastbetriebs mitten im Werthensteiner Ortsteil Schachen muss stillgelegt werden. Und zwar innert drei Monaten. Gleichzeitig entschied das Bundesgericht in einem separaten Urteil, dass aufgrund der Mindestabstände auch kein Neubau einer Schweinescheune möglich sei.

Die Geruchsemissionen im Siedlungsgebiet hätten immer wieder zu Beanstandungen aus der Bevölkerung geführt, schreibt der Gemeinderat von Werthenstein in einer Medienmitteilung zu den am Montag veröffentlichen Urteilen. Er nehme «mit Wohlwollen» zur Kenntnis, dass die Emissionen im Dorf in absehbarer Zeit ein Ende nähmen. Damit nehme ein seit mehreren Jahren laufendes baurechtliches und umweltschutzrechtliches Verfahren ein Ende.

Die kantonale Dienststelle Umwelt und Energie (uwe) hatte die Stilllegung bereits 2017 verfügt. Dagegen bestritt der betroffene Landwirt den Rechtsweg.

Der Fall Schachen erinnert an den Fall Meggen: Dort betreibt die Bauernfamilie Hofer seit über 300 Jahre eine Schweinezucht. Wegen der Beschwerde eines Nachbars muss die Familie den Stall zu verschieben bzw. neu zu bauen.