Bundesgericht hat entschieden: Steuerfussabtausch zwischen Kanton Luzern und Gemeinden ist nicht rechtens Gegen die Aufgaben- und Finanzreform 18 des Kantons Luzern haben drei Gemeinden Beschwerde beim Bundesgericht erhoben. Diese haben nun in einem zentralen Punkt Recht erhalten.

Das Bundesgericht hat die Beschwerde gegen die kantonale Aufgaben- und Finanzreform (AFR) 18 der Stadt Luzern, Vitznau und Meggen zwar teilweise abgelehnt. So seien die verschiedenen Bestandteile der Reform zwar rechtskonform und bleiben in Kraft, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte. Allerdings sei die Finanzautonomie der Gemeinden verletzt worden, urteilt das Bundesgericht.

Zur Erinnerung: Teil der AFR 18 war, dass der Kanton seine Steuern um eine Zehnteleinheit erhöht, die Gemeinden wiederum ihre Steuern um dieselbe Einheit runter schrauben. Diesen Steuerfussabtausch hat das Bundesgericht nicht goutiert. Es liege in der Kompetenz der Gemeinden, ihren Steuerfuss selber festzulegen.

Es stehe den Gemeinden nun frei, ihren Steuerfuss für das laufende Jahr 2020 anzupassen. Eine solche Änderung müsste allerdings von der Bevölkerung abgesegnet werden.

