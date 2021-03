Bundesgericht Mutter nimmt Tochter aus der Luzerner Schule und wird gebüsst Eine Luzernerin klagt über Mobbing gegen ihre Tochter und schickt sie nicht mehr zum Unterricht. Die Schule reagiert mit einer Busse – der Beginn eines Rechtsstreits.

Kurz vor Ende des Schuljahrs kam das Mädchen in eine neue Klasse, wenige Wochen nach den Sommerferien erschien sie nicht mehr zum Unterricht. Ihre Mutter hielt es für unzumutbar, die Tochter weiterhin in der Luzerner Gemeinde zur Schule zu schicken und begründete dies mit Mobbing, dem ihr Kind ausgesetzt sei. Die Quittung folgte Anfang Dezember 2019 in Form einer Busse über 1200 Franken. Ausgesprochen von der Leitung der Schule, weil die Fünftklässlerin während rund zweieinhalb Monaten unentschuldigt dem Unterricht ferngeblieben sei.

Die Mutter setzte sich zur Wehr. Nachdem sie bei Luzerner Bildungsdepartement und Kantonsgericht abgeblitzt war, wandte sie sich ans Bundesgericht. Das am Donnerstag veröffentlichte Urteil zeigt: Der Start des Mädchens in der neuen Klasse war nicht einfach. Die Rede ist unter anderem von einem – nicht näher beschriebenen – Ausgrenzungsvorfall.

Keine Gefährdung des Kindeswohls

Nur ausnahmsweise ist es Eltern erlaubt, ihren Nachwuchs aus der Schule zu nehmen, etwa bei einer Gefährdung des Kindeswohls. Eine solche Notstandssituation liegt im aktuellen Fall nicht vor, da sind sich Kantons- und Bundesgericht einig. Nicht ersichtlich sei, inwieweit die Lage derart kritisch gewesen sein soll, «dass sie die eigenmächtige Abmeldung der Tochter vom Schulunterricht gerechtfertigt hätte», heisst es im höchstrichterlichen Entscheid. «Es genügt nicht, dass die Mutter mit dem Verhalten der Schulleitung nicht einverstanden gewesen ist.» Weil die Beschwerde die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllt, tritt das Bundesgericht nicht darauf ein. Somit bleibt es bei den 1200 Franken Busse; immerhin kommen keine Gerichtskosten dazu.