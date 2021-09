Bundesrat «not amused» Freiheitstrychler machen Ueli Maurer zur unfreiwilligen Werbefigur Vor einer Woche kursierte im Internet ein Foto von Ueli Maurer: Der Bundesrat in der Kutte der Massnahmenkritiker. Nun werben die Freiheitstrychler auf ihrer Website mit dem Bundesrat für ihre Produkte. Ohne dessen Einverständnis.



Mit dieser Fotomontage machen die Massnahmengegner Werbung in ihrem Onlineshop. Website Freiheitstrychler

«Für senkrechte Schweizer», sagt Bundesrat Ueli Maurer in einer Sprechblase auf einer Werbung auf der Webseite der Freiheitstrychler, die fast an jeder Demo gegen die Coronamassnahmen teilnehmen. Dazu eine Auswahl an T-Shirts, der Bundesrat selbst trägt eines in weiss, die in einem Online-Shop erhältlich sind.

Bundesrat Ueli Maurer in einem Hemd der «Freiheitstrychler» in Wald im Zürcher Oberland. Twitter

Hintergrund: An einem SVP-Anlass hat sich Bundesrat Ueli Maurer kürzlich in einem Tenue der Freiheitstrychler gezeigt. Dies machen sich die Freiheitstrychler jetzt zunutze und zeigen Maurer auf dem erwähnten Werbeflyer.

Bund prüft Schritte gegen Trychler

Das Eidgenössische Finanzdepartement EFD sagt dazu: «Dass Ueli Maurer von den Trychlern als Werbefigur genutzt wird, geschah ohne sein Einverständnis und ist deswegen auch nicht zulässig», sagte Mediensprecherin Tina Laubscher gegenüber PilatusToday und Tele 1. Man werde nun das weitere Vorgehen gegen die Freiheitstrychler prüfen. Die Werbung mit dem Bundesrat soll wieder verschwinden.