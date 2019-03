Bundesrat Ueli Maurer kommt nach Sempach Finanzminister Ueli Maurer spricht am Freitag in Sempach über die nationale Steuer- und AHV-Reform. Dies im Rahmen einer Podiumsveranstaltung der CVP-nahen Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft.

(pd/avd) Am 19. Mai befinden die Schweizer Stimmbürger über die nationale Steuer- und AHV-Reform. Ist die Vorlage ein guter oder schlechter Deal? Dieser Frage geht die CVP-nahe Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft Kanton Luzern nach – und lädt zu einer Podiumsveranstaltung am 8. März in der Festhalle Sempach. Finanzminister Ueli Maurer (SVP) wird ein Referat halten.

Die Pro-Haltung beim Podiumsgespräch vertreten Ständerat Konrad Graber (CVP, LU) und Nationalrätin Jacqueline Badran (SP, ZH). Dagegen sprechen Nationalrätin Regula Ritz (Grüne, BE) und Nicolas Rimoldi (Jungfreisinnige, LU). Infos: www.awg-luzern.ch.