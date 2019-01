Ein Jahr nach dem verheerenden Sturm Burglind: ein Augenschein in Hohenrain

Ein Jahr nach den Sturmereignissen vom Januar 2018 und der langen Trockenheit im Sommer und Herbst zieht der Kanton Luzern eine positive Bilanz bei der Bewältigung der Waldschäden. Sie seien rechtzeitig behoben worden. «Die Zusammenarbeit unter den beteiligten Akteuren sowie der Wald- und Holzwirtschaft hat sich bewährt», heisst es zudem in einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung.

Die Schadenmenge betrug demnach 150000 Kubikmeter Holz. Das entspreche zwei Drittel der Menge, die üblicherweise in einem Jahr in den Luzerner Wäldern geschlagen werde. Rund die Hälfte der Schäden betreffen den Schutzwald. Die anhaltende Trockenheit im Sommer und Herbst 2018 habe besonders in tieferen Lagen zu weiteren Waldschäden im Umfang von 30 000 Kubikmeter Holz geführt.

Aufwendiger Kampf gegen den Borkenkäfer

Rasches Handeln war nicht nur notwendig, um Schäden an Waldstrassen, Wegen und Bacheinhängen zu beheben. Auch sollte Schädlingen keine Nahrung geboten werden. Insgesamt wurden in den Schutzwäldern an 300 Standorten Massnahmen ausgeführt und es sind 70 000 Kubikmeter Holz bearbeitet worden. Das entspricht rund 50 000 Bäumen. Davon sind zehn Prozent – in Gebieten mit einer schwierigen Topografie – im Wald entrindet und liegen gelassen worden. Ziel dieser Massnahmen war es, dem Borkenkäfer das Brutmaterial zu entziehen und so einer starken Vermehrung vorzubeugen. Ausserhalb des Schutzwaldes hätten die Waldeigentümer oft auf eigene Initiative die nötigen Massnahmen ergriffen. An den Aufräumarbeiten beteiligten sich auch Zivilschutzorganisationen.

Trotz aller Bemühungen konnte sich nach dem Sturm auch dank sommerlicher Trockenheit die Borkenkäferpopulation aufbauen. Würden erneut Sturmereignisse oder ausgedehnte Trocken- oder Hitzeperioden auftreten, müsse mit Folgeschäden gerechnet werden. Deshalb sei es wichtig, die Waldbestände laufend auf Schäden zu überwachen. Beschädigte oder befallene Fichten sollen ab dem Frühjahr rechtzeitig aus dem Wald entfernt oder vor Ort entrindet werden. Waldeigentümern wird empfohlen, bei schwierigen Holzereiarbeiten Forstfachpersonen beizuziehen.

Waldorganisationen: Kanton gewährt Darlehen

Die Bewältigung der primären Sturmschäden im Schutzwald wurde auf fünf Millionen Franken geschätzt. Die Kosten werden von Bund und Kanton getragen. Daran beteiligen sich zudem die Werkeigentümer und unterhaltspflichtige Stellen, die von den Massnahmen profitieren. Unterstützt wird weiterhin die punktuell nötige Wiederherstellung von Waldstrassen. Zur Überbrückung von Finanzierungsengpässen gewährt der Kanton betrieblichen Waldorganisationen Darlehen.

Auf vielen der mehrheitlich kleinen Schadensflächen werde sich der Wald natürlich erholen, heisst es seitens der Dienststelle Landwirtschaft und Wald. Zur Lenkung der gewünschten Baumartenzusammensetzung werden dennoch gezielte Eingriffe im Jungwald nötig sein. (pd/uus)