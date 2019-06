Bus-Automaten: Neu kann man Tickets für die ganze Schweiz kaufen Die Billettautomaten in der Stadt und Agglomeration Luzern werden fit für die Zukunft gemacht. Künftig kann man Tickets beispielsweise direkt zum Flughafen oder aufs Jungfraujoch kaufen. Bisher war dies nicht möglich. Hugo Bischof

Bis Ende Juni soll man an allen Billettautomaten in der Stadt und Agglomeration Tickets in die ganze Schweiz lösen können. Im Bild eine Bushaltestelle in Udligenswil, auch dieser Billettautomat wird demnächst umgerüstet. (Bild: Roger Grütter)

Nach einer erfolgreichen Testphase werden die Automaten der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL), von PostAuto Zentralschweiz, Auto AG Rothenburg und Rottal Auto AG ab Mitte Juni mit einer neuen Software ausgerüstet. Künftig kann man damit Tickets für die ganze Schweiz kaufen und Monats- oder Jahres-Abos des Tarifverbundes Passepartout auf den SwissPass laden. Das teilten die Verkehrsbetriebe Luzerrn (VBL) mit.

Bisher konnte man an den Billettautomaten der vier genannten Transportunternehmungen nur Tickets für den Verbund Passepartout erwerben. Wer in der Stadt Luzern oder Agglomeration von seinem Wohnort aus beispielsweise ein Billett nach Zürich Flughafen oder aufs Jungfraujoch lösen wollte, konnte dies nicht tun. Dies ändert sich nun dank der neuen Software. Die Umrüstung beginnt Mitte Juni, bis Ende Jahr sollten alle Automaten von VBL, PostAuto Zentralschweiz, Auto AG Rothenburg, und Rottal Auto AG auf dem neusten Stand sein. «Wir rüsten mehrere hundert Automaten um», sagt der VBL-Medienverantwortliche Sämi Deubelbeiss. «Pro Automat brauchen wir etwa einen halben Tag.»

Bisher wurde die neue Software an einem Automaten am Bahnhof Luzern erfolgreich getestet. Aktuell sind bereits acht Automaten umgerüstet. Unter anderem ist die neue Software bei Automaten am Luzerner Bahnhof, bei der Haltestelle Kantonalbank in Luzern oder beim Verkehrshaus in Betrieb. Für die Umstellung aller Automaten ist VBL verantwortlich.

Monats- oder Jahres-Abo auf den SwissPass laden

Eine Neuerung gibt es auch beim SwissPass. Beim Kauf eines Passepartout-Monats- oder Jahres-Abos druckten Billettautomaten bisher jeweils ein Papier-Abo aus. Mit der Umrüstung der Automaten fällt dies zukünftig weg. Die Kundinnen und Kunden können ihre Abos an den Billettautomaten auf ihren SwissPass laden. Wie das funktioniert, zeigt dieses Video:

Ein grosser Vorteil ist gemäss VBL, dass das Abo bei einem Verlust neu ersetzt werden kann – dies war bisher nicht möglich. Der SwissPass ist die Trägerkarte für verschiedene öV-Abos. Wer keinen SwissPass hat, kann diesen kostenlos am VBL-Schalter im Bahnhof Luzern oder am Schwanenplatz beziehen. Es braucht dafür einen amtlichen Ausweis und ein aktuelles Passfoto.