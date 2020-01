Bushaltestelle «Gerbe» in Ebikon während 10 Wochen ausser Betrieb Aufgrund Sanierungsarbeiten an der Schlösslistrasse ist die Bushaltestelle «Gerbe» in Richtung Adligenswil während voraussichtlich 10 Wochen ausser Betrieb.

Aufgrund Sanierungsarbeiten ist die Bushaltestelle «Gerbe» in Richtung Adligenswil während voraussichtlich 10 Wochen ausser Betrieb. Bild: Gemeinde Ebikon

(sre) Die Sanierungsarbeiten beginnen am Montag, 27. Januar und sind Teil der Sanierung der Schlösslistrasse. Während in einer ersten Phase der Strassenabschnitt zwischen dem Kreisel Schlösslistrasse und der Einmündung Sagenstrasse saniert wurde, wird in der zweiten Phase der Strassenabschnitt zwischen der Sagenstrasse und der Einmündung der Mühlehofstrasse in Angriff genommen.

Sanierung dauert bis Ende April

Die Sanierungsarbeiten der zweiten Phase dauern voraussichtlich bis Ende April. In der ersten Etappe dieser Phase wird die Bushaltestelle «Gerbe» bergseits Richtung Adligenswil ausser Betrieb gesetzt. Wie die Gemeinde Ebikon mitteilt, wird aufgrund der engen Platzverhältnisse auf dem Strassenabschnitt keine Ersatzhaltestelle bedient.

Die nächstgelegenen Bushaltestellen «Sagenschulhaus» und «Mühlegg» sind 400 respektive 220 Meter von der temporär aufgehobenen Bushaltestelle entfernt. Von Adligenswil in Richtung Ebikon wird die Haltestelle «Gerbe» auch während der Bauarbeiten weiterhin von der Buslinie 26 bedient. Diese wird jedoch temporär um 45 Meter in Richtung Adligenswil verschoben. Der Fahrplan der Linie 26 bleibt unverändert bestehen.

Die Sanierung der Schlösslistrasse startete am 17. Juni 2019 und dauert insgesamt 18 Monate. Neben der Sanierung des Strassenbelags werden die Gehwege auf durchgehend rund zwei Meter verbreitert. Zudem erfolgt eine barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen an der Schlösslistrasse. So würden laut der Gemeinde künftig auch Familien mit Kinderwagen oder mobilitätseingeschränkte Personen von einem möglichst hürdenfreien Zugang zum öffentlichen Verkehr profitieren.