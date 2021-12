STRAFVERFAHREN Schwyzer Geschäftsmann verkauft mit Luzerner Firma illegale Coronatests Ivan B.* braucht keine drei Wochen, um im Internet 1900 Antigen-Schnelltests unter die Leute zu bringen. Dann kommt ihm die Heilmittelbehörde Swissmedic auf die Schliche: Der 38-Jährige hätte die Tests nie an Laien abgeben dürfen. Und B.? Der behauptet, von nichts gewusst zu haben.

7.50 Franken kostete der Test in der 20er-Packung. 6.90 Franken waren es bei einer Bestellung ab 500 Stück. Und wer 1000 Wondfo Covid-19-Antigen-Schnelltests kaufte, zahlte lediglich einen Stückpreis von

6.50 Franken. Aber nur «solange Vorrat», hiess es am 8. März auf dem Onlineshop, den eine Gesellschaft mit Sitz im Luzerner Tribschenquartier betreibt.

Wie viel Inhaber Ivan B.*, ein 38-jähriger gebürtiger Kroate aus dem Kanton Schwyz, an Lager hatte, wird die Öffentlichkeit wohl nie erfahren. So viel aber ist klar: Zwischen dem 11. und 30. März verzeichnete B.'s Firma auf ihrem Postfinance-Konto Zahlungseingänge für den Verkauf von mindestens 1900 der Antigen-Schnelltests – und machte innert 20 Tagen so 9500 Franken Gewinn, wie die Schweizer Heilmittelbehörde Swissmedic berechnet hat.

Nur Fachleute können Tests anwenden und auswerten

Nur: Am Erlös wird sich Ivan B. nicht erfreuen können. Der Shopbetreiber muss den Schweizer Behörden die 9500 Franken als Ersatzforderung zurückzahlen, wie ein Strafbescheid vom Juli zeigt, der unserer Zeitung vorliegt.

Denn Ivan B. hätte die Tests nie publikumswirksam bewerben und einer breiten Öffentlichkeit verkaufen dürfen. Laut der Swissmedic-Strafabteilung können nur Fachpersonen die Tests richtig anwenden und die Resultate interpretieren; den Verkauf an Laien verbiete das Heilmittelgesetz explizit, heisst es im Entscheid. Deshalb verurteilt ihn die Heilmittelbehörde noch zu 4000 Franken Busse.

Nur Fachpersonen können gemäss Swissmedic die Tests richtig anwenden und auswerten. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Während des viermonatigen Verfahrens wollte B. nichts mit den Verkäufen zu tun gehabt haben. Sein Anwalt vertrat in einer Stellungnahme an Swissmedic die Ansicht, sein Mandant habe nichts gewusst und sei deshalb freizusprechen. Statt ihm müsse man die Firma, die juristische Person, bestrafen. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass er Geschäftsführer sei – und dass das zweite Mitglied im Verwaltungsrat nebst ihm eine andere Gesellschaft ist, die wiederum nur einen Gesellschafter aufweist: Ivan B.

Hygieneartikel, Bankgeschäfte, Nachtleben

Dessen Argumente glaubte die Heilmittelbehörde nicht. Dass jemand anders als der Geschäftsführer entschieden habe, die Coronatests zu verkaufen, mute «sonderbar an» – noch dazu, ohne sich mit Ivan B. zu besprechen. Viel eher glaubt die Heilmittelbehörde, dem Geschäftsmann ging es ums Geld; um «hohen Umsatz und schnelle Gewinne». Immerhin seien Schnelltests im Frühling nur schwer zu kriegen gewesen. Dazu passe, dass die Firma hinter dem Webshop laut ihrem Zweck nicht mit Heilmitteln, sondern mit Hygieneartikeln handle und dass der Inhaber trotz Beteiligung an zahlreichen Firmen kein Fachwissen über den Verkauf von Medizinprodukten habe.

Tatsächlich: Der Schwyzer, der an einem Hang mit Blick auf den Zürichsee lebt, scheint ein umtriebiger Geschäftsmann zu sein. Aktuell ist B. in mindestens vier Unternehmen involviert, betätigt sich etwa im Geschäft mit Konsumkrediten und war laut «Tages-Anzeiger» bis mindestens 2018 an einem Nachtclub in Zürich beteiligt (dieser weist die Kundschaft übrigens prominent darauf hin, die Schutzmasken für seine Gäste von Ivan B.'s Onlineshop zu beziehen).

Und auch den Firmenzweck seiner Gesellschaft, über den er die Coronatests verkauft hat, scheint Ivan B. grosszügig auszulegen. Obwohl insbesondere am Handel mit Hygieneartikeln interessiert, verkauft die Firma vor allem eines: Halterungen für Autokennzeichen.